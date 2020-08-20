明年1月中國攻台？《產經新聞》打臉美CIA前副局長

2020-08-20 01:13:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）前副局長莫瑞爾（Michael Morell）與美國參謀長聯席會議前副主席溫尼菲爾德（James Winnefeld）近日發表聯名文章指出，中國恐趁美國總統大選後、明年1月20日新總統任期就職前2天火速行動，趁美方權力空窗反應不及，3天內完成武統台灣。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫斬釘截鐵表示「不可能」。

矢板明夫17日在《壹電視》政論節目「年代向錢看」指出，雖然莫瑞爾、溫尼菲爾德在前任民主黨總統歐巴馬時代都是重要人物，「但是寫的文章很不專業」，他舉出20多年前台灣《一九九五閏八月》一書，覺得這兩人的看法基本上和那本書差不多，就是「完全憑想像」，而且很多都不符合實際，他們已經離開政權中樞5、6年了，不可能拿到最機密的文件，但是文章中披露的是一個完整的作戰計畫，如果是真有這回事，這是絕密中的絕密，流出來的話，中國內部要很多人要人頭落地的。

矢板明夫提到，這兩個人在「一個非常不正式的一個學校裡面的一個期刊」發表文章，這就有點奇怪了，還稱中方作戰行動代號為「紅省行動」，很明顯對中共並不了解，對習近平政權而言，收復台灣是千秋大業，是中國夢圓夢最重要一步，不可能取一個這麼小鼻子、小眼睛的名字，這很像美國人取的什麼「沙漠風暴」、「沙漠之盾」，這都是美國人想到的，中國人一定會取個非常「壯陽」的名字，習近平政權已經很少用共產黨這個紅色做為標準，一直在炒作民族主義，取名應該也朝這方向。

矢板明夫說，這文章內提到的中國攻台方法，「要一個島一個島的打，打金門、打馬祖、還有打澎湖」，但這是多年前傳統的攻台方式，打下來即使壓制住，還要掃蕩殘敵、出訪安民、整頓軍方，「幾個星期就過去了，那美國人坐漁船也趕得到，所以說不可能三天（攻台）」，現在戰爭一定是斬首行動，一定先打台北。

矢板明夫強調，文章中提及中國攻台後，會同時展開「戰狼外交」，這也「絕不可能」，攻打台灣已經和全世界為敵，事後應該要到處滅火，邏輯上完全不對，且如果是拜登當選，中國馬上攻台就是不給拜登面子，以後美中就沒得談了，中國當務之急應是要先把美中脫鉤的關係重新「掛」回來。

但矢板明夫坦言，台灣「距離被武統的日子已經愈來愈遠了」，一方面美方取消戰略模糊政策，使武統的可能性愈來愈小，且從台灣的股市、軍防都能看出中國攻台機率很低，且前總統馬英九還急得跳出來喊「首戰即終戰」，他認為是因馬英九發現沒人可以帶風向了，必須親自投身「九二共識保衛戰」。

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