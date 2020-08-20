中國駐吉里巴斯大使 踩「人肉地毯」挨轟殖民

唐松根（取自網路）

2020-08-20 05:30:00

當地網友︰傳統歡迎儀式

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國駐吉里巴斯大使唐松根五月履新，網路近日卻傳出他本月在吉國馬拉凱環礁接受當地青年趴成一列供其踩踏的接機照片，還在兩名當地女性隨側服侍下走「人肉地毯」（見圖，取自網路），歡迎陣仗明顯超乎一般外交規格！多數批判聲浪認為此畫面正是中國在太平洋的「殖民主義」具象化，對「站起來，吉里巴斯」國歌形成莫大諷刺，但部分專家及當地網友強調，這是島上傳統歡迎儀式，外界不該看圖說故事。

當地美軍︰大開眼界

此一踩人畫面，讓協助當地國防事務的美國軍官帕納約圖（Constantine Panayiotou）直呼「無法想像」，「多虧中國駐吉國大使」讓他大開眼界。澳洲在軍事、經濟上與吉國關係密切，澳洲駐吉國高級專員考爾德（Bruce Cowled）亦不曾親身領教這類儀式。曾以外交人員身分駐太平洋島國巴布亞紐幾內亞的澳洲國會議員夏馬（Dave Sharma）表示，「如果有澳洲代表參與這種性質的儀式，我會非常驚訝。」

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吉國去年與我斷交投中

中國近年已成僅次於美國的南太平洋島國第二大金主，戰略地位重要的吉國去年九月才基於「最佳國家利益」，宣布與台灣斷交，一週後旋即投入中國懷抱。

中國駐吉里巴斯大使唐松根本月在吉國馬拉凱環礁，踩踏當地青年趴成的「人肉地毯」接機歡迎式，各國外交人員得知後瞠目結舌。 （取自網路）

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