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    中國大使踩「人體地毯」被轟爆 趙立堅嗆網友：從台灣拿了錢

    中國大使訪問吉里巴斯，踩著30多名孩童的背部下飛機，畫面曝光震驚國際社會。（圖取自推特）

    中國大使訪問吉里巴斯，踩著30多名孩童的背部下飛機，畫面曝光震驚國際社會。（圖取自推特）

    2020-08-20 16:45:02

    〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國吉里巴斯2019年9月與台灣斷交，隨即與中國建交，中國大使唐松根本月訪問當地，下飛機時竟踏著趴在地30多名孩童的背上走過去，畫面曝光震驚各國外交官與國際社會。中國外交部發言人趙立堅今（20日）竟回應，「是從台灣拿了錢，居心叵測」。

    根據《環球時報》報導，唐松根當時受到吉里巴斯政府和議員邀請訪問當地，這是兩國在2019年9月建交以來，中國大使首次訪問該國，「受到當地政府和人民真誠歡迎」，並且「在當地政府和民眾盛情要求下，出於對當地文化和習俗的尊重，唐大使最終同意接受並在抵達時出席了富有當地民俗特色的『歡迎儀式』。」

    趙立堅說，吉里巴斯議員以及農業部長都稱，在網路上流傳的那張照片屬於該國馬拉凱島「最隆重的傳統歡迎儀式」，意為「用最謙遜的姿態歡迎貴賓到訪」，而這種歡迎方式是由當地老人協會、市政廳與教會共同決定，吉里巴斯在1998年也曾用同樣的方式歡迎澳洲使節，對於明知當地有獨特風俗卻執意抹黑中國的澳洲人士，吉里巴斯感到不滿。

    照片在社群媒體被瘋傳，不少人抨擊中國將人權踩在腳下，趙立堅強調，「中方一貫堅持大小國家一律平等，在同太平洋島國交往中充分尊重當地文化和習俗，講求『客隨主便』。」部分網友留言蓄意挑撥中國與吉里巴斯的關係，「是從台灣拿了錢，居心叵測」，任何惡意抹黑中國的意圖都不會得逞。

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