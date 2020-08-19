美中雙方持續角力 美國國際資訊局再發文抨擊中國間諜行為

前哈佛教授李柏因隱瞞與中共關係，而被校方開除，最後還吃上官司。（路透）

2020-08-19 23:58:22

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美國與中國在全球持續角力，兩國關係也似已降至冰點。而近日，美國國務院下轄的國際資訊局（Share America），更發文抨擊中國共產黨不斷透過各種手段，試圖竊取外國與美國公司的高科技技術。該文也獲美國駐華使館的推特轉推。

該文 首先以美商博通有限公司（AVAGO）為例，博通公司的研究人員花了20多年的時間來改進無線通訊技術，但公司的一名僱員卻竊取了機密技術，使中國政府從中獲利。而這只是中國政府四處偷取技術與智慧財產權事例的縮影。

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文章內也另外舉出幾個實例，例如中國指使駭客入侵外國高科技公司，以美、澳、德、日、西、英、韓等國的醫療、國防部門與高科技製造業為目標下手；同時拉攏海外華人、以高薪厚祿誘惑外國學者專家；並暗自派遣解放軍滲透至美國各大學，以便把各式資訊文件傳遞回國。

其中最出名的例子就是哈佛大學的查爾斯·李柏（Charles Lieber）一案，李柏在未告知哈佛校方與美國國安單位的情況下，收取了中共的金錢，且參與了千人計劃（中方稱之為海外高層次人才引進計劃），因而名譽掃地，遭到哈佛開除，事後也被告上法院。

美國聯邦調查局的局長瑞伊（Christopher Wray）也曾指稱，中國共產黨正在竭盡全力利用民主政體的開放性以盜竊研究成果。而這也就是「軍民融合」計畫，動員整個國家，誘惑、拉攏乃至於強迫每個企業與每個民眾為國家效力，而這一切只有一個目的：「成為世界上唯一的超級大國」。

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