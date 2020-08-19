為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美情報首長點名中國介選 威脅國安

    美國國家情報首長雷克里夫指出，在軍事、經濟和科技層面上，中國對美國構成的國安威脅遠大於其他國家。（法新社檔案照）

    美國國家情報首長雷克里夫指出，在軍事、經濟和科技層面上，中國對美國構成的國安威脅遠大於其他國家。（法新社檔案照）

    2020-08-19 05:30:00

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國福斯新聞（Fox News）報導，美國國家情報首長（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）指出，在軍事、經濟和科技層面上，中國對美國構成的國安威脅遠大於其他國家，中國採取包含干預、影響選舉等行動。美國情報官員也表示，已提高對中國干預美國大選的關注。

    在選舉中領導情報機關的美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼納（William Evanina）七日才公開警告，伊朗與中國希望川普敗選，俄羅斯則偏好拜登敗選。雷克里夫也指出，中國憂心川普連任會導致其認定的「反中」政策延續，美國情報界已向數百名國會議員報告狀況，提高國會對中國試圖影響美國政局的關切。

    報導指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與情報委員會首席議員希夫（Adam Schiff）從二○一六年起就警告俄羅斯干預美國選舉，卻對試圖干預二○二○大選的中國保持緘默。但雷克里夫認為，中國對美國大選的干預也相當顯著，他已挹注資源設法瞭解中國構成的威脅，並將提供政策制定者最好的情報，以對抗中國廣泛且深度的誹謗行為。雷克里夫強調，公平與自由的選舉是美國民主的基石，情報界持續警戒來自中國與其他國家試圖影響選舉的活動。

    大規模虛假社媒帳戶 放大特定反美信仰

    儘管俄羅斯的干預對二○二○年美國大選仍是一大威脅，但美國情報界特別點出在過去幾個月動作不斷增加的中國。中國的網路行動包括大規模透過虛假社群媒體帳戶，放大特定的反美信仰。國家情報首長辦公室（ODNI）官員表示，ODNI將與國土安全部、聯邦調查局（FBI）合作，協助各州與地方官員維護選舉設施，並提供情報判斷。

    美國華裔評論家章家敦十七日也在福斯新聞發表評論，贊同雷克里夫的論點，並引述國安專家的看法指出，北京當局可能變更在美國相當受年輕人歡迎的短影音平台TikTok的演算法，進而策動今年春天的示威活動，中國政府有能力「增強特定信號」，促使民眾採取特定行動。澳洲國安專家達布羅瓦（Paul Dabrowa）認為，這種武器化的宣傳，可能會引發戰爭、經濟崩潰、暴動，與各種形式的抗爭，並破壞政府機構的信譽。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    2020-08-18 06:10

    中國鐵建集團董事長墜樓亡 正值國資委巡視引聯想

    2020-08-18 07:28

    性感女模半裸燒成火人 奔逃求救過程曝光 影片

    2020-08-18 08:07

    聯日抗中？印度預計與日本簽署重要軍事協議

    2020-08-18 07:27

    中國駐美記者申請簽證延期 至今0人獲准

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播