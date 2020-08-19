美情報首長點名中國介選 威脅國安

美國國家情報首長雷克里夫指出，在軍事、經濟和科技層面上，中國對美國構成的國安威脅遠大於其他國家。（法新社檔案照）

2020-08-19 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國福斯新聞（Fox News）報導，美國國家情報首長（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）指出，在軍事、經濟和科技層面上，中國對美國構成的國安威脅遠大於其他國家，中國採取包含干預、影響選舉等行動。美國情報官員也表示，已提高對中國干預美國大選的關注。

在選舉中領導情報機關的美國國家反情報與安全中心主任伊凡尼納（William Evanina）七日才公開警告，伊朗與中國希望川普敗選，俄羅斯則偏好拜登敗選。雷克里夫也指出，中國憂心川普連任會導致其認定的「反中」政策延續，美國情報界已向數百名國會議員報告狀況，提高國會對中國試圖影響美國政局的關切。

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報導指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與情報委員會首席議員希夫（Adam Schiff）從二○一六年起就警告俄羅斯干預美國選舉，卻對試圖干預二○二○大選的中國保持緘默。但雷克里夫認為，中國對美國大選的干預也相當顯著，他已挹注資源設法瞭解中國構成的威脅，並將提供政策制定者最好的情報，以對抗中國廣泛且深度的誹謗行為。雷克里夫強調，公平與自由的選舉是美國民主的基石，情報界持續警戒來自中國與其他國家試圖影響選舉的活動。

大規模虛假社媒帳戶 放大特定反美信仰

儘管俄羅斯的干預對二○二○年美國大選仍是一大威脅，但美國情報界特別點出在過去幾個月動作不斷增加的中國。中國的網路行動包括大規模透過虛假社群媒體帳戶，放大特定的反美信仰。國家情報首長辦公室（ODNI）官員表示，ODNI將與國土安全部、聯邦調查局（FBI）合作，協助各州與地方官員維護選舉設施，並提供情報判斷。

美國華裔評論家章家敦十七日也在福斯新聞發表評論，贊同雷克里夫的論點，並引述國安專家的看法指出，北京當局可能變更在美國相當受年輕人歡迎的短影音平台TikTok的演算法，進而策動今年春天的示威活動，中國政府有能力「增強特定信號」，促使民眾採取特定行動。澳洲國安專家達布羅瓦（Paul Dabrowa）認為，這種武器化的宣傳，可能會引發戰爭、經濟崩潰、暴動，與各種形式的抗爭，並破壞政府機構的信譽。

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