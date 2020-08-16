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    武漢肺炎》中副外長盼和美合作 不忘嗆聲：反對甩鍋推責

    中國外交部副部長鄭澤光。（路透）

    中國外交部副部長鄭澤光。（路透）

    2020-08-16 16:29:28

    〔即時新聞／綜合報導〕近日中國外交部副部長鄭澤光與美國國會議員進行視訊通話，鄭澤光針對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情一事軟硬兼施，除了反對美國對中國「甩鍋推責、汙名化」，也強調願意和美國合作防疫。

    中國外交部發布官方新聞稿指出，中國人民外交學會及美國美亞學會合作進行視訊通話，中國方面由中國外交部副部長鄭澤光出席，美方則為加州民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）、佛州共和黨眾議員游賀（Ted Yoho）、西維州眾議院議員米勒（Rodney Miller）等人列席參與。

    文中透露，鄭澤光不斷強調中國在領導人習近平的領導下，堅持人民至上、生命至上，採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，也始終保持公開透明，即時通報疫情消息給國際社會，也盡其所能地為他國提供人道主義援助。他要求，美方該立即停止對中的汙衊及抹黑。

    鄭澤光認為，中國幫美國在華採購醫療物資提供各種便利，盼和美方共同展開防疫合作。不過他隨即話鋒一轉，反對美國「對中國搞污名化、向中方甩鍋推責的無理做法」，他自稱，此舉遭到國際社會有力抵制，要美方糾正錯誤，讓推動防疫成為中美合作點。

    鄭澤光指出，堅決阻止美國「一小撮」政客的倒行逆施，強調中美合作符合兩國及世界利益，並說「中國的內外政策和戰略意圖歷來公開透明，不容任何人蓄意歪曲抹黑」。

    鄭澤光強調，中國對美政策一以貫之，並保持高度穩定性。意有所指地表示「中國發展的根本目標不是為了取代誰，而是為了讓14億中國人民過上更加美好的生活，為地區和世界和平、穩定、發展和繁榮作出更大貢獻」。

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    中國外交部副部長鄭澤光與美國國會議員進行視訊通話。（圖取自中國外交部）

    中國外交部副部長鄭澤光與美國國會議員進行視訊通話。（圖取自中國外交部）

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