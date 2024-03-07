澳門賭博欠近6千萬港幣 緣道觀音廟創辦人李善單精舍3/12法拍

緣道觀音廟創辦人李善單。（資料照）

2024/03/07 21:25

〔記者溫于德／台北報導〕新北市淡水區緣道觀音廟創辦人李善單（本名李政賢）欠下鉅額賭債，前年被台北地院命給付德晉博彩中介股份有限公司港幣5984萬元。他付不出錢，名下位在台北市民生社區的不動產將於12日首度法拍。

位在淡水山區的緣道觀音廟在2000年落成啟用，迥異於一般寺廟的建築外觀設計和依山望海的絕佳環境位置，成為當地知名景點，參香善男信女和旅客絡繹不絕。

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但李善單被德晉博彩中介公司提告指出，他在2019年11月間赴澳門地區賭博彩，同月三度向德晉博彩中介公司借款港幣2000萬元、1401萬元、1500萬元、1500萬元，共6401萬元。

雙方約定應於各筆借款後的45日還清款項，一旦逾期，李善單需依澳門地區的法定利率5倍、計算違約金，同時給付相關律師；後來他只清償港幣417萬元，還有5984萬未清償，德晉博彩中介公司如數求償。

李善單解釋，德晉博彩中介公司提出的借款憑證，只記載借款日期、時間、金額，並未提出完整合約，因此無從得知其餘約定條款，且該公司也未提出確實已交付的相對應金額證據。

再者，違約金的週年利率達29.25％，另律師費也屬違約金的一種，應依澳門民法典規定，採衡平原則減少計算違約金，才符合平等原則；何況，李善單並非拒絕還款，加上這些債務是因博奕所生，代表該公司並未受到實際損害，故他給付。

北院前年4月宣判，指雙方確實存在消費借貸關係，而李善單還積欠港幣5984萬未還，命他應如數給付。後來他因未繳納上訴費用，同年8月全案確定。

位於台北市民生社區 一拍底價為5075萬

李善單還不出錢，名下位在台北市民生東路五段上的不動產將於本月12日由北院法拍；據相關資料，法拍的不動產是精舍，坪數約52.85坪、屋齡約41年，一拍底價為5075萬元，換算每坪單價為96萬元。

緣道觀音廟位在淡水山區。（資料照）

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