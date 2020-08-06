過去9次都說中！美學者利希特曼再開金口：今年川普會輸

利希特曼直指此次大選民主黨總統候選人拜登（左）將在今年大選中擊敗川普（右）勝出。（美聯社）

2020-08-06 18:26:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國美利堅大學（AU）教授利希特曼（Allan Lichtman）2016年曾經準確預測美國現任總統川普當選、被彈劾，昨（5）日對今年的美國總統大選再開金口，預測此次大選民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）將在大選中勝出。

利希特曼曾準確預測1984年以來9次美國總統大選結果，其中，2016年以異於他人的觀點預測川普會當選，還有後來被彈劾等事也都精確命中。今年2月底，他曾指出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情將可能成為壓垮川普「連任之路」的最後1根稻草，近日他再針對2020美國總統大選做出預測。

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利希特曼5日以影片投書《紐約時報》，列出13項當選的關鍵指標，13項指標為「現任總統所屬政黨是否在期中選舉中贏得眾院」、「現任總統是否在初選沒受到競爭」、「現任總統是否為競選連任」、「現任總統任內的長期經濟成長和前兩任相比是否能保持良好」、「現任總統任內國內政策有否重大改變」、「現任總統任內有否醜聞」、「現任總統任內有否社會動盪」、「現任總統任內外交軍事方面有否重大挫敗」、「現任總統任內外交方面有否重大成功」、「現任總統有否領袖魅力」、「現任總統大選競爭者有否領袖魅力」、「大選中有否出現第三黨的競爭者」、「美國經濟走勢短期內是否強勁」。

川普在13個當選的指標中，有7項輸給了對手拜登或是產生不利，其中包括「現任總統所屬政黨在期中選舉中輸掉眾院」、「美國經濟走勢短期受影響、出現衰退」、「現任總統任內長期經濟成長為負」、「現任總統任內有社會動盪」、「現任總統任內有醜聞」、「現任總統任內外交方面無重大成功」、「現任總統無領袖魅力」。

利希特曼綜合以上幾點，最後預測拜登將會贏下今年的美國總統大選。

美國學者利希特曼（見圖）預測今年美國總統大選將由民主黨候選人拜登勝出。（法新社）

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