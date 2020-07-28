川普性歧視發言、議員罵「婊子」 CNN：共和黨正流失女性選票

川普（見圖）的選情告急，各家民調都顯示落後對手拜登。（法新社）

2020-07-28 20:02:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選在即，各家民調都顯示現任美國總統川普（Donald Trump）的民調遠遠落後對手拜登（Joe Biden）。CNN政治線記者雷斯頓（Maeve Reston）分析，川普常因性別歧視、失言惹議，上週同黨議員游賀（Ted Yoho）又爆出飆罵女議員「婊子」的風波，他直言，川普等人學不到教訓，共和黨正不斷流失女性選票，敗選恐在意料之內。

雷斯頓26日在專文中表示，距離總統大選剩不到100天，共和黨的選情並不樂觀，雷斯頓指出川普過去有不少貶低女性、性別歧視的黑歷史，甚至面對有女性挑戰他時，會出言侮辱、霸凌對方，各種政治立場的女性選民都表示不喜歡川普的粗魯發言，認為川普「想到什麼就說什麼」，不管後果。

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而本月24日，同屬共和黨的佛羅里達州眾議員游賀飆罵民主黨籍紐約眾議員寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）是「該死的婊子」，引起譁然，雖然游賀事後公開道歉，但他卻堅稱沒有人被霸凌、攻擊。

雷斯頓直批川普及整個共和黨都學不會教訓，學不會平等對待女性，尊重女性在專業領域的尊嚴。雷斯頓直言川普正逐漸流失女性選民的選票，且川普從沒想過如何彌補，再這樣下去，川普大敗是可預期的事。

另外根據《華盛頓郵報》的民意調查顯示，川普在女性選民的民調落後拜登25個百分點；在7月中旬，由昆尼皮亞克大學民調機構（Quinnipiac poll ）也顯示拜登在女性選民的民調贏了川普28個百分點。

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