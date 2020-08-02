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    對中國立場未明... 美媒：拜登若當選將大改川普外交政策

    美國媒體報導，有美國政界人士預料，若拜登在11月大選勝出，將大幅調整川普的外交政策。（法新社）

    美國媒體報導，有美國政界人士預料，若拜登在11月大選勝出，將大幅調整川普的外交政策。（法新社）

    2020-08-02 22:37:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選在即，目前多家媒體民調都顯示現任總統川普落後民主黨候選人拜登（Joe Biden），而拜登也承諾，若成功當選將大幅調整外交政策。不少人都認為拜登將改變川普多項極具爭議的決定，尤其在是亞洲事務，但目前拜登對中國的態度仍不明確。

    綜合外媒報導，美國政壇分析認為拜登若在大選勝出，對亞洲、中東、歐洲、拉丁美洲的態度，以及在貿易、反恐、移民、武器管制的立場都會不同。這些報導都指出，美國歷年來在國際上的盟友和敵對勢力大致上沒有太大改變，因此就算政黨輪替，對外政策也不會有大幅調整，但川普上任後打破這個傳統，他打著「美國優先」的口號，不斷試圖推翻美國與傳統盟友的關係，甚至開始與俄羅斯總統普丁、北韓領袖金正恩等強人領袖增加接觸。

    報導指稱，美政界人士預料，若拜登當選，在亞洲事務上將再次重視華府在日、韓的軍事角色，強調美國應在兩地駐留美軍，同時疏遠北韓；國際議題方面，拜登也會推翻川普多項政議決策，例如重新加入世界衛生組織（WHO）和聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）、重新簽署《巴黎氣候協定》等等。

    報導也提到，至於拜登對中國的政策尚不明確，川普在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發後多次砲轟中國，也批評拜登「親中」，沒公開批評過北京，對中態度軟弱，直言拜登的「姑息主義和全球化」路線將損害美國國家利益。

    對於拜登當選是否對中國比較有利？此前不少媒體都認為未必，還有專家表示若拜登當上總統，美國對中國的強硬立場不會改變，只是做法不同於川普，甚至更強硬！

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