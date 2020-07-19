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    拜登又贏了！華郵/ABC民調：領先川普15個百分點

    2020-07-19 20:53:28
    美國近期內已有2份主要民調顯示，民主黨準總統候選人拜登（左）領先尋求連任的共和黨籍總統川普（右）15個百分點。（美聯社）

    美國近期內已有2份主要民調顯示，民主黨準總統候選人拜登（左）領先尋求連任的共和黨籍總統川普（右）15個百分點。（美聯社）

    〔編譯張沛元／綜合報導〕根據19日公布的華盛頓郵報（Washington Posts）－美國廣播公司新聞（ABC News）的最新民調結果，共和黨籍的川普總統的連任之路陷入苦戰，民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）的領先幅度從近2個月前的10個百分點，擴大到如今的15趴，呼應數日前公布與呈現相同結果的昆尼匹克大學（Quinnipiac University）民調。

    華郵－ABC新聞民調顯示，在已登記的選民中，拜登以55%的支持率，領先川普的40%；拜登的領先幅度，從3月底的2個百分點與5月底的10個百分點，一路拉到如今的15個百分點，一如15日公布的昆大民調－－拜登在昆大民調中以52%的支持率領先川普的37%，支持率差距達15個百分點。

    此外，華郵－ABC新聞民調還顯示，在自稱肯定會去投票的受訪者中，拜登也領先川普11個百分點。

    川普與拜登過去1年來在華盛頓郵報－美國廣播公司新聞（ABC News）民調中的已登記選民支持率的變化。（圖擷取自華盛頓郵報）

    川普與拜登過去1年來在華盛頓郵報－美國廣播公司新聞（ABC News）民調中的已登記選民支持率的變化。（圖擷取自華盛頓郵報）

    華郵指出，遏止武漢肺炎疫情不力與未能大幅提振經濟，顯然已拖累川普選情；儘管川普企圖將選民注意力轉移到他對拜登的抨擊，但大多數選民仍將11月初的總統大選投票，視為對川普過去3年多來的施政公投；19日公布的華郵－ABC新聞民調結果顯示，川普的選情優勢明顯從數月前的美國爆發武肺疫情起開始流失，他在3月底的民調中一度只輸拜登2個百分點，而當時武肺疫情才剛開始在美國部分地區迅速蔓延開來。

    不過，由於美國總統並非透過直接全民普選產生，而是採選舉人團制，全國性的民調結果或許無法反映出最真實的選情；而今川普成功連任的關鍵，在於能否複製2016年時的情況：即便普選票輸給對手，但卻拿下絕大部分的州的選舉人票，進而當選。

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