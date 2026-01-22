政院拍板國民年金給付調高到5000元 176萬人受惠

行政院會今（22）日通過「國民年金法」修正草案，修法提高國民年金給付水準、放寬排富門檻，並建立即時反映物價的調整機制等3重點，預估政府每年將投入約860億元，約176萬人可望受惠。（記者鍾麗華攝）

行政院會今（22）日通過「國民年金法」修正草案，修法提高國民年金給付水準、放寬排富門檻，並建立即時反映物價的調整機制等3重點，預估政府每年將投入約860億元，約176萬人可望受惠。

衛福部社會保險司長張鈺旋表示，修法提高相關給付金額，其中，老年年金基本保證、遺屬年金及原住民給付，基本數將由現行每月4049元調升至5000元，增幅約23.5%；身心障礙基本保證年金則由5437元提高至6715元。衛福部表示，此次調整有助因應物價上漲，維持受領者基本消費能力。

請繼續往下閱讀...

修法也放寬排富門檻，根據草案，個人年所得門檻將由現行50萬元提高至60萬元，不動產門檻調整為1025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，該項資產不再列入計算，以避免民眾僅因持有自住房而喪失年金保障資格。

此外，為使給付更能反映物價變動、維持實質消費力，未來國民年金基本數調整將不再受限於每4年檢討1次的機制。若2026年調整後2年內消費者物價指數（CPI）累計成長率達3%，即可啟動即時調整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法