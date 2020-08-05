10年前就爆發過！中國「新型布尼亞病毒」內幕曝光

中國病患家屬表示，家族成員患病後相繼離式。而該病毒在10年前就曾在中國爆發疫情。（左圖取自微博，右圖取自新英格蘭醫學期刊）

2020-08-06 00:45:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日爆出多省發生「新型布尼亞病毒」引發的「發熱伴血小板減少綜合症」疫情，2020年迄今已60多人確診，7人死亡。據中方資料顯示，這不是新出現的病毒，10年前就曾出現，並爆發疫情，這次捲土重來，有病患家屬透露，得病的家人已經死了一半，感覺比武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）厲害。

綜合中國媒體報導，2020年迄今，江蘇省人民醫院已收治37名感染新布尼亞病毒的「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS）患者，鄰近的浙江省也出現感染患者，且有2人已經死亡，旁邊的安徽省當局也曾於6月9日表示，金寨縣今年4月以來已有23人感染該病毒，導致5人死亡。

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中國微博用戶「LQL蘭蘭」貼出影片，1名男子躺在醫院病床上昏迷不醒，「LQL蘭蘭」指稱，6月30日家族中已有2人得到「發熱伴血小板減少綜合症」死亡，之後父親又因照顧確診的奶奶也不幸感染，4名得病家人2人喪生，從感染到死亡只有7天到10天，「比新冠肺炎（武漢肺炎）好（還）厲害」。

據《新浪新聞》指出，中國官媒《新京報》在2010年9月14日就曾報導過，河南省發生「蜱蟲叮咬事件」，有18人死亡，官方當時就知道是1種「新型的布尼亞病毒」所引發，中國衛生部也承諾制定「人感染新型布尼亞病毒病診療方案」，還稱公眾不需恐慌，不料10年後的今日再度傳出疫情。

據了解，感染新型布尼亞病毒的患者臨床症狀主要為發燒、早期腸胃道症狀明顯，伴全身性多臟器損傷及出血傾向，也有可能發生腦炎，實驗室檢測可見患者體內血小板及白血球減少、蛋白尿及血尿，重症患者可能發生多重器官衰竭死亡。

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