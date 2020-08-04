中國逾60人感染「新布尼亞病毒」 已7人死亡

「發熱伴血小板減少綜合症」屬於蜱媒病毒感染。圖為微小扇頭蜱。（資料照，記者林惠琴攝）

2020-08-04 23:51:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐之際，多省傳出「發熱伴血小板減少綜合症」疫情，今年已60多人確診，7人死亡。

綜合中國媒體報導，江蘇省南京市一名65歲女茶農持續發燒，體溫一度高達40度，就醫後又出現咳嗽咳痰、血小板減少的症狀，轉送到江蘇省人民醫院後才發現感染了蜱蟲攜帶的病毒之一「新布尼亞病毒」（new bunyavirus）。

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據報，僅上半年，江蘇省人民醫院就已接診37位感染新布尼亞病毒的「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS）患者。浙江省今年也出現感染患者，有2例死亡。安徽省金寨縣當局上月9日表示，今年4月以來已有23人感染該病毒，導致5人死亡。

我國衛福部疾管署2014年5月出版的期刊《疫情報導》中有一文指出，長角血蜱（Haemaphysalis longicornis）被認為是該病毒的主要媒介，感染後的臨床症狀主要為發燒、早期腸胃道症狀明顯，伴全身性多臟器損傷及出血傾向，實驗室檢測可見血小板及白血球減少、蛋白尿及血尿。

去年11月，我國發現首例「發熱伴血小板減少綜合症」，疾管署今年4月宣布，將它列為第四類法定傳染病。根據國際間調查，致死率最高可達17%，一般約5%到15%之間。

中媒指出，江蘇省人民醫院感染病科副主任醫師金柯表示，一般情況下，4月到10月蜱蟲最為活躍，且好發於丘陵地帶，多生活在森林、灌木叢、開闊的牧場、草原、山地等環境中，戶外活動須提高警覺。

金柯說，處於活躍期新布尼亞病毒也可能通過血液、體液等途徑傳播，但蜱蟲叮咬是最主要的傳染途徑，只要不與感染者親密接觸，做好防護，也不用過於擔心會被傳染。

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