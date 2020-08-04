為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國逾60人感染「新布尼亞病毒」 已7人死亡

    「發熱伴血小板減少綜合症」屬於蜱媒病毒感染。圖為微小扇頭蜱。（資料照，記者林惠琴攝）

    「發熱伴血小板減少綜合症」屬於蜱媒病毒感染。圖為微小扇頭蜱。（資料照，記者林惠琴攝）

    2020-08-04 23:51:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中國在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐之際，多省傳出「發熱伴血小板減少綜合症」疫情，今年已60多人確診，7人死亡。

    綜合中國媒體報導，江蘇省南京市一名65歲女茶農持續發燒，體溫一度高達40度，就醫後又出現咳嗽咳痰、血小板減少的症狀，轉送到江蘇省人民醫院後才發現感染了蜱蟲攜帶的病毒之一「新布尼亞病毒」（new bunyavirus）。

    據報，僅上半年，江蘇省人民醫院就已接診37位感染新布尼亞病毒的「發熱伴血小板減少綜合症」（SFTS）患者。浙江省今年也出現感染患者，有2例死亡。安徽省金寨縣當局上月9日表示，今年4月以來已有23人感染該病毒，導致5人死亡。

    我國衛福部疾管署2014年5月出版的期刊《疫情報導》中有一文指出，長角血蜱（Haemaphysalis longicornis）被認為是該病毒的主要媒介，感染後的臨床症狀主要為發燒、早期腸胃道症狀明顯，伴全身性多臟器損傷及出血傾向，實驗室檢測可見血小板及白血球減少、蛋白尿及血尿。

    去年11月，我國發現首例「發熱伴血小板減少綜合症」，疾管署今年4月宣布，將它列為第四類法定傳染病。根據國際間調查，致死率最高可達17%，一般約5%到15%之間。

    中媒指出，江蘇省人民醫院感染病科副主任醫師金柯表示，一般情況下，4月到10月蜱蟲最為活躍，且好發於丘陵地帶，多生活在森林、灌木叢、開闊的牧場、草原、山地等環境中，戶外活動須提高警覺。

    金柯說，處於活躍期新布尼亞病毒也可能通過血液、體液等途徑傳播，但蜱蟲叮咬是最主要的傳染途徑，只要不與感染者親密接觸，做好防護，也不用過於擔心會被傳染。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蜱蟲叮咬染SFTS致死率5％至15％ 戶外活動要小心
    2020-05-20 07:46

    蜱蟲叮咬染SFTS致死率5％至15％ 戶外活動要小心
    國內牛羊染人畜共通新病 民眾山區活動慎防蜱蟲叮咬
    2020-04-21 17:05

    國內牛羊染人畜共通新病 民眾山區活動慎防蜱蟲叮咬
    致死率17％ 「發熱伴血小板減少綜合症」列法定傳染病
    2020-04-18 05:30

    致死率17％ 「發熱伴血小板減少綜合症」列法定傳染病
    致死率17％「發熱伴血小板減少綜合症」 疾管署列法定傳染病
    2020-04-17 18:30

    致死率17％「發熱伴血小板減少綜合症」 疾管署列法定傳染病
    2019-11-20 05:30

    翁遭蜱蟲叮咬 染怪病隔離治療／國內首例「發熱伴血小板減少綜合症」
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    國際今日熱門
    2020-08-04 23:17

    武漢肺炎》愛爾蘭確診數加速攀升 推機場隨機檢測

    2020-08-04 00:55

    「仿生陰莖」長手臂上！年底有望移回「正確位置」

    2020-08-04 06:25

    武漢肺炎》WHO開始調查疫情起源 譚德塞：有效疫苗恐難問世

    2020-08-04 07:55

    最高罰21萬！新加坡：入境居家隔離 須佩戴電子追蹤器

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播