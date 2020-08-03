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    武漢肺炎》離奇！姊妹失散逾半世紀 確診後醫院重逢

    2020-08-03 21:09:27
    美國疫情相當嚴重，不少醫療人員全副武裝。圖為美國醫療人員。（法新社檔案照）

    美國疫情相當嚴重，不少醫療人員全副武裝。圖為美國醫療人員。（法新社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續在全球延燒，但在美國內布拉斯加州卻有1對失散50多年的姊妹因禍得福，在醫院重逢，離奇的經歷令許多網友都感到神奇。

    根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，弗里蒙特（Fremont）73歲的朵瑞絲·克里彭（Doris Crippen）在5月患上流感病毒，身體虛弱且摔斷手臂，到醫院後才發現自己同時也有新型冠狀病毒陽性反應，入院隔離治療30天後康復，接著繼續針對受傷的手臂進行物理治療，不料卻發現驚喜，遇到失散50多年的妹妹。

    內布拉斯加州1對失散53年姊妹因病重逢。（圖取自3NEWSNOW）

    內布拉斯加州1對失散53年姊妹因病重逢。（圖取自3NEWSNOW）

    53歲的貝芙．波羅（Bev Boro）在弗里蒙特（Fremont）的敦克勞花園（Dunklau Gardens）醫療中心擔任22年藥物助理，當她在病人名單中看見「克里彭」的姓氏時心頭一震且簡直不敢相信自己的眼睛，上前相認時，由於朵瑞絲耳朵不方便，因此貝芙將父親的姓名寫在板子上，讓失散53年的姐姐當場爆淚。

    這對姊妹倆同父異母，且在貝芙．還是嬰兒時，家庭就已經離異了，朵瑞絲和原生母親住在一起，波羅和其他14個兄弟姊妹當中的4個被州政府安置，波羅在6個月大時被收養，朵瑞絲多年來曾試圖找尋失散的兄弟姊妹們，卻都無功而返，如今因病得福令她喜極而泣。

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