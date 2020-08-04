光復香港！塗鴉再現街頭 羅冠聰：惡法滅不了港人意志

2020-08-04 23:19:00

香港反送中示威者所配戴、象徵反送中運動精神的黃頭盔。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

〔即時新聞／綜合報導〕惡法擋不住香港人信念！近來有反送中示威者在將軍澳一處街頭塗鴉中，寫上被港府列為牴觸港版國安法的反送中口號「光復香港、時代革命」。對此，羅冠聰表示，中共以為能用港版國安惡法消滅港人意志，但港人意志從不滅亡。

香港反送中示威者於將軍澳一處，所繪的街頭塗鴉圖文中，皆分別畫上黃雨傘與黃頭盔，並寫著反送中運動口號。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

港版國安法於6月30日晚間11點生效後，隔日的七一遊行上，多名港人因持有「光復香港、時代革命」標語旗幟，而被警方以「涉嫌違反國安法」為由所拘捕。對此，港府於7月2日正式宣布，「光復香港，時代革命」口號違反港版國安法。而後，港人紛紛發起「舉白紙」靜默抗議，當時的口號幾乎銷聲匿跡。

香港反送中示威者於將軍澳一處，所繪的街頭塗鴉圖文中，皆分別畫上黃雨傘與黃頭盔，並寫著反送中運動口號。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

羅冠聰今（4）日在臉書發文分享，至今仍有反送中示威者在香港將軍澳一處的樓梯間塗鴉延續抗爭精神，各幅塗鴉分別畫上文宣郵差小豬、黃傘及黃頭盔，一旁文字寫著反送中主題曲《願榮光歸香港》的歌詞，包含「黎明來到」、「何以（為何）為信念從沒退後」、「祈求民主與自由，萬世都不朽」，以及反送中口號「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」、「我哋真係好撚鍾意香港（我們真他X的愛香港）」。

撐著黃雨傘的文宣郵差小豬。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

對此，羅冠聰表示，「中共以為能用國安惡法消滅港人意志，加上武肺（武漢肺炎；新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，令反抗聲音於香港本地、國際銷聲匿跡。」

「惡法或許令文宣抗爭減少，但意志，從來都不因此而滅亡。在將軍澳的手足，就以此延展自己的信念。」羅冠聰向港人致敬：「Ideas are bulletproof.（理念防彈）Respect.香港人，在各戰線上加油。」

戴著黃頭盔的Pepe蛙。（圖擷取自臉書＿羅冠聰 Nathan Law）

貼文一出，港人紛紛直呼，「圖和文字很有藝術感」、「令香港人好鼓舞的字句」、「香港加油，手足小心行事」、「香港人齊上齊落加油」、「惡法鎮壓唔（不）到我哋（我們）嘅（的）勇氣，今天沉默唔等於放棄。」

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