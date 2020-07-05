「噤聲」新抗爭形態！ 港人明晚6點發起「舉白紙行動」

「高舉白紙的少女」引起社會熱議後，港人紛紛效仿該作法。近來有港人發起「白紙抗爭」運動，定於明日傍晚6點於香港觀塘舉行，屆時集會上眾人將高舉白紙，並以靜默的方式「抗議」。圖為港人3日聚集在香港東區法院外高舉白紙，聲援七一遊行上因持有反送中標語而遭港警拘捕的港人。（路透）

2020-07-05 20:43:22

〔即時新聞／綜合報導〕Be water！港版國安法實施後，一名香港少女1日在七一遊行現場，因高舉白紙「表達訴求」，引起各界關注熱議。近來，港人也群起仿效少女的「白紙抗爭行動」，發展出新型抗爭型態，並定於明（6）日傍晚6點在觀塘發起「白紙行動」，以靜默的方式表達訴求。

港版國安法上月30日晚間11點生效後，隔日的七一遊行上，多名港人因持有「光復香港、時代革命」標語旗幟，而被港警以「涉嫌違反國安法」為由所拘捕。對此，港府2日正式宣布，「光復香港，時代革命」口號違反港版國安法。

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「高舉白紙的少女」引熱議 港人效仿

而在七一遊行當日的銅鑼灣時代廣場外，出現一名少女高舉著白紙，當港警的手電筒強光掃過她的臉時，她不退卻也不閃躲。這名「高舉白紙的少女」接受《立場新聞》 記者訪問時表示，在港版國安法實施後，她不知道舉什麼標語、說什麼話才不會犯法，也想看看「掌權者說你有罪就有罪」的政治諷刺笑話中的荒謬情節，是否已在香港人的日常生活中成真。

「高舉白紙的少女」引起社會熱議後，港人也紛紛群起效仿，並陸續在連儂牆與「黃店」（挺泛民派的商家）前，高舉白紙，或是撕掉反送中訴求的貼紙，只貼出空白便利貼，留下「空白連儂牆」，以靜默的方式「表達訴求」。

持續「Be water」抗爭精神的港人，也在網路上發起「白紙抗爭」，並預定於明（6）日傍晚6點在觀塘APM發起靜默抗議，以高舉白紙而靜默無聲的方式表達訴求。

該活動通知也提醒，現場不會播放反送中主題曲《願榮光歸香港》，亦提醒與會人士不要展示揮舞任何可能違反港版國安法的文宣與旗幟，也不要呼喊任何口號。

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