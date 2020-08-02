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    雞排妹淚請台灣「別放棄香港」 羅冠聰、黃之鋒感恩致謝

    鄭家純抹去眼角淚水。（圖擷取自臉書＿陳其邁Chen Chi-Mai）

    鄭家純抹去眼角淚水。（圖擷取自臉書＿陳其邁Chen Chi-Mai）

    2020-08-02 22:20:22

    〔即時新聞／綜合報導〕「雞排妹」鄭家純氣質清新甜美又性感，被譽為「鄉民老婆」，她也積極發揮個人影響力，力挺民主、自由與人權，關注各種社會議題。而她昨（1）日在公開籲請群眾繼續關注香港議題時，不禁哽咽落淚。對此，香港眾志創黨主席羅冠聰與前秘書長黃之鋒，皆公開向她表達感謝。

    鄭家純昨晚在《蔡英文社群之夜ft.陳其邁——人蔘大邁進》會場上，談及香港反送中議題，籲請台灣人繼續聲援香港手足時，不禁悲從中來，泛紅眼眶閃著淚光。

    「他們真的很需要大家的幫忙，」她哽咽繼續說，「而且一年前…需要幫忙的人數…一直在下降。希望大家可以不要放棄香港。」

    鄭家純極力克制情緒，接著抹去眼角的淚水，強顏歡笑嘆道，「唉，每次講到香港就讓我想哭。」台下工作人員見狀連忙遞上衛生紙，觀眾也連連為她打氣，「加油！」、「香港加油！」，鄭家純也立即打起精神，接著大喊，「香港加油！」

    對此，羅冠聰今（2）日在臉書發文向鄭家純致謝，「早在雨傘運動時，雞排妹ili鄭家純便一直聲援香港的抗爭運動，支持香港人爭取民主自由。在反送中運動開始時，她更經常在社交媒體向網友解釋抗爭的目標以及訴求」

    「印象中她是很有想法，並且梭角和正義感都很強，卻又不失親和的女生。在眼球主導的媒體生態下，這些個人特質都很容易被忽略掉。」羅冠聰感性憶述，「在如此高壓的政治環境下，這則宣言感動了很多還在默默努力的香港人。」

    「她言行一致、冒著賠掉商業機會仍堅持發聲。」羅冠聰指出，「這是她一直以來用行動在實踐的信念。德不孤必有鄰，一直都有很多在海外的朋友為香港努力奔波。謝謝你！」

    黃之鋒今日也發文力挺，「我們只需要記住有為香港努力過發聲的藝人和創作人，出錢出力支持他們的作品，沒有人民幣，也不至於發聲就會餓死。」

    港人也紛紛致謝，「謝謝一直關注香港、為香港發聲」、「雞排妹利用自己的名氣和空間，發揮了充分的力量支持香港」、「人美心也美」。

    鄭家純在籲請台灣人請繼續聲援香港手足時，不禁悲從中來，泛紅眼眶閃著淚光。（圖擷取自臉書＿陳其邁Chen Chi-Mai）

    鄭家純在籲請台灣人請繼續聲援香港手足時，不禁悲從中來，泛紅眼眶閃著淚光。（圖擷取自臉書＿陳其邁Chen Chi-Mai）

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