英國工黨議員疑受言語威脅 當街揍倒路人遭停職調查

英國工黨國會議員埃姆斯伯里（Mike Amesbury）近日陷入當街毆打路人的風波。（擷取自Mike Amesbury MP/Facebook）

2024/10/28 18:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國執政黨工黨（Labour Party）55歲國會議員埃姆斯伯里（Mike Amesbury），近日疑因路人出言挑釁而當眾毆打對方，目前遭到停職處分並接受警方調查。

綜合外媒報導，這起事件發生在柴郡弗羅德舍姆（Frodsham）25日凌晨，當時埃姆斯伯里與朋友走在街上，一名男子疑似出言威脅，這位議員氣得直接出拳教訓對方。監視器畫面顯示，埃姆斯伯里與男子短暫交談後，先是一拳打倒對方，且在對方倒在地上後繼續攻擊，期間多次大喊「你不會再威脅我了，對嗎？」

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英國工黨發言人證實，英格蘭西北部倫柯恩（Runcorn）及赫爾斯比（Helsby）選區議員埃姆斯伯里，正在協助柴郡警方調查，「由於調查正在進行，工黨已以行政方式暫停其黨員身分。」

事後埃姆斯伯里則在臉書透過聲明解釋，當晚遭遇言語威脅，因此捲入這場風波。他已主動聯繫當地警方，詳細描述事件經過，並全力配合調查，不會再進一步對外發表評論。

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