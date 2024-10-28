為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

英國工黨議員疑受言語威脅 當街揍倒路人遭停職調查

英國工黨國會議員埃姆斯伯里（Mike Amesbury）近日陷入當街毆打路人的風波。（擷取自Mike Amesbury MP/Facebook）

英國工黨國會議員埃姆斯伯里（Mike Amesbury）近日陷入當街毆打路人的風波。（擷取自Mike Amesbury MP/Facebook）

2024/10/28 18:36

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國執政黨工黨（Labour Party）55歲國會議員埃姆斯伯里（Mike Amesbury），近日疑因路人出言挑釁而當眾毆打對方，目前遭到停職處分並接受警方調查。

綜合外媒報導，這起事件發生在柴郡弗羅德舍姆（Frodsham）25日凌晨，當時埃姆斯伯里與朋友走在街上，一名男子疑似出言威脅，這位議員氣得直接出拳教訓對方。監視器畫面顯示，埃姆斯伯里與男子短暫交談後，先是一拳打倒對方，且在對方倒在地上後繼續攻擊，期間多次大喊「你不會再威脅我了，對嗎？」

英國工黨發言人證實，英格蘭西北部倫柯恩（Runcorn）及赫爾斯比（Helsby）選區議員埃姆斯伯里，正在協助柴郡警方調查，「由於調查正在進行，工黨已以行政方式暫停其黨員身分。」

事後埃姆斯伯里則在臉書透過聲明解釋，當晚遭遇言語威脅，因此捲入這場風波。他已主動聯繫當地警方，詳細描述事件經過，並全力配合調查，不會再進一步對外發表評論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
英跨黨派人士籲政府更重視對中政策 提10兆保台倡議
2024/07/12 10:52

英跨黨派人士籲政府更重視對中政策 提10兆保台倡議
川普控英國執政黨干預大選 轟百名工黨黨工赴美挺賀錦麗
2024/10/23 22:14

川普控英國執政黨干預大選 轟百名工黨黨工赴美挺賀錦麗
impression

中國信託銀行財富傳承新思維 遺囑信託讓愛不間斷
中國老婦打人還嗆「我兒是市長」惹眾怒！ 大批警力出動護駕
2024/05/14 08:05

中國老婦打人還嗆「我兒是市長」惹眾怒！ 大批警力出動護駕
綠營議員要求為盧系立委打人給說法 盧秀燕：無關市政沒有評論
2024/05/20 17:12

綠營議員要求為盧系立委打人給說法 盧秀燕：無關市政沒有評論
impression

戴資穎出席中華電信守護生態永續活動 目前先養傷、下一步再想想
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播