劉德華、容祖兒也向中共輸誠？黃之鋒點出突破中共箝制的破口

黃之鋒指出，當中共以「中國市場」經濟箝制香港娛樂圈，突破如此困境的出路就是，「真金白銀實牙實齒地，課金支持願意講真話及為公義發聲的藝人、創作人，向中共投誠的『明星』證明，不靠大陸市場，在香港仍可有實質的基礎與支持。」（圖擷取自臉書＿黃之鋒 joshua wong）

2020-08-04 00:04:46

〔即時新聞／綜合報導〕過去立場支持香港本土的眾多港星為了中國市場，先後一一「轉紅」，急於向中共輸誠。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒指出，當中共以「中國市場」經濟箝制香港娛樂圈，突破如此困境的出路就是，「真金白銀實牙實齒地，課金支持願意講真話及為公義發聲的藝人、創作人，向中共投誠的『明星』證明，不靠大陸市場，在香港仍可有實質的基礎與支持。」

黃之鋒3日在臉書發文表示，查實自2012年反國教運動、2014年雨傘運動以來，不少昔日曾經聲援香港抗爭者的香港藝人，如劉德華、容祖兒，到了今日都一一「轉軚染藍」（轉向支持香港建制派）。

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黃之鋒嘆道，而真正能夠無懼中共政府、五毛小粉紅及經理人公司封殺壓力，現在可謂寥寥可數，即使香港過去經歷長達一年有多的逆權運動，但過往仗義執言的藝人一一噤聲之餘，甚至高調向北京表忠。

黃之鋒指出，猶記得香港兩傘運動期間，黑警向香港人發射87粒催淚彈時，劉德華曾在官網高呼「不要催淚瓦斯，不要武力」，但到了2018年，港府推「明日大嶼」填海政策，被全香港罵爆時，劉德華選擇為全國政協副主席董建華背書，為「團結香港基金」拍片，盲撐「倒萬億落海」，「民間特首」一夜變成「填海華」。

黃之鋒再指出，因為「人民幣真香」而轉紅的藝人亦多不勝數，如雨傘時炮轟時任警務處處長曾偉雄處理不當的蘇永康，短短兩年後便小粉紅上身，力斥「我唔想生一個梁天恆（琦），唔想生一個游蕙禎」、「背祖忘宗，分裂國家」。

另外，反國教時讚「學民思潮的同學，是香港的驕傲」的導演彭浩翔，在去年8月就響應中國官媒央視號召，在微博表示「我是護旗手」。

對此，黃之鋒悲嘆，當中共以「中國市場」經濟箝制香港娛樂圈、封殺「唔（不）聽話」的香港藝人時，藝人轉藍唱紅亦是預料之內，在全面迎合中國娛樂市場的主旋律下，恐怕只會有更多藝人為中共政權賣藝，甚至為了迎合政權，連最後一點的創作自由、表演自由都斷送。

至於該如何突破如此困境？黃之鋒指出：「這個問題，即使在國安法壓境，武漢肺炎肆虐的情況下，也不是非常難去解答，就是真金白銀實牙實齒地，課金支持願意講真話及為公義發聲的藝人、創作人，向中共投誠的『明星』證明，不靠大陸（中國）市場，在香港仍可有實質的基礎與支持。」

文末，黃之鋒又忍不住感慨，相比之下，同樣是藝人，台灣「雞排妹」鄭家純近日落淚呼籲不要放棄香港，「每次看到新聞其實都想，為何香港的鄭家純，跟台灣的鄭家純差那麼遠」？

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