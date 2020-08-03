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    澄清沒吞千萬買豪宅 黃之鋒反諷：僅暗通日方購「殺傷力武器」

    黃之鋒今日駁斥置產指控，並反諷，他僅暗中透過日本廠商購入「大殺傷力武器」的「Metal Build」鋼彈模型，盼望不會因此被冠以「危害國家安全」及「勾結外國勢力」之罪名。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

    黃之鋒今日駁斥置產指控，並反諷，他僅暗中透過日本廠商購入「大殺傷力武器」的「Metal Build」鋼彈模型，盼望不會因此被冠以「危害國家安全」及「勾結外國勢力」之罪名。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

    2020-08-03 20:24:46

    〔即時新聞／綜合報導〕近來不斷有香港「藍絲」（建制派支持者）指稱前香港眾志秘書長黃之鋒私吞港幣2千萬元（約為新台幣7千645萬元），還在香港豪宅區貝沙灣置產。對此，黃之鋒今日駁斥置產指控，並反諷指稱，僅有「暗中透過日本廠商」購入號稱是「大殺傷力武器」的「Metal Build」鋼彈模型，只求不會因此被冠以「危害國家安全」及「勾結外國勢力」之罪名。

    黃之鋒今（3）日在臉書發文指出，「據說，藍絲經常指我私吞二千萬在貝沙灣置業，在此澄清絕無其事，完全是失實聲明」。

    「反而，我倒要承認，自己剛購入大殺傷力武器，更是暗中聯絡日本那邊方能獲得，希望不會被指為危害國家安全和勾結外國勢力。」黃之鋒話鋒一轉，「我說的是『METAL BUILD 迷惘高達紅色機改（ALTERNATIVE STRIKE ver.）』」。

    黃之鋒文末感性結語，偶爾回去當個20出頭的小鬼也蠻好的。

    貼文一出，網友紛紛曬出私藏的鋼彈模型，直呼「我都購入了不少大殺傷力武器，還勾結天人勢力」、「今日香港最需要這兩部」；網友也紛紛悲嘆，「有時會因為香港的政局和你們所創下的事跡忘記你也不過是個23歲的少年」、「好多人想買Freedom（自由），但係香港原來好難買，以為無貨，其實一直都未入過貨。」。

    民進黨立委鄭運鵬也是動漫迷，還經常在臉書上秀「鋼彈」文，而且每次都要「鎖鄭太太」，今天也特地跨海留言「幹嘛買和我一樣的東西」？

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