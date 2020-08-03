爆中使館長期砸錢買廣告 紐西蘭媒體籲嚴防「大外宣」圈套

中國「大外宣」近日已成各國防範重點，紐西蘭媒體《RNZ》3日披露，中國領事館過去兩年長期購買當地報章廣告版面，持續置入政治宣傳和不實內容，呼籲紐國政府嚴加監控。（圖擷取自《RNZ》網站）

2020-08-03 23:25:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國「大外宣」近日已成各國防範重點，紐西蘭媒體3日披露，中國領事館過去兩年長期購買當地報章廣告版面，持續置入政治宣傳和不實內容，呼籲紐國政府嚴加監控。

紐體《RNZ》刊登「批評人士抨擊中國在紐西蘭的政策置入性廣告」（Critics deplore China's NZ ads defending policies）一文，內容指出，中國駐基督城總領事館從2018年迄今，持續向當地媒體《基督城星報》（Christchurch Star）購買廣告版面，定期刊登宣傳中國政府的政策宣傳與不實內容文章。

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報導舉「新疆」與「香港」為例表示，中國將新疆的鎮壓行動稱為「反恐」，以及將在香港施行「國安法」稱作確保香港「長久繁榮」，此類政治宣傳引起在紐西蘭的香港族群深感憤怒和恐懼，只能以匿名方式痛批中國領事館「所言不實」。

中國駐基督城領事館拒絕接受《RNZ》採訪，僅提供書面回應表示，「我們已經在《基督城星報》上發布新聞稿，幫助當地讀者更客觀全面地了解中國：這些文章可能涉及各種話題，但都是基於事實，讓讀者從各種角度了解與中國有關的問題全貌與事實，尤其是在媒體誤傳的情況下，這點確實很重要」。

挪威特羅姆瑟大學 （UiT The Arctic University of Norway）教授蘭汀尼（Marc Lanteigne）表示，中國政府的報導就是政治宣傳，且不斷在全球各國增加，雖然紐西蘭最近中止與香港的引渡條約，卻依然是中國「大外宣」的重點對象。

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