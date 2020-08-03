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    南韓駐紐西蘭副大使性騷職員 爽靠外交豁免權轉調菲律賓

    韓國駐紐西蘭金姓副大使涉嫌性騷男職員，最後僅減薪1個月就被調派到菲律賓，目前紐西蘭已要求南韓取消金男的外交豁免權並遣送回紐國受審。（路透）

    韓國駐紐西蘭金姓副大使涉嫌性騷男職員，最後僅減薪1個月就被調派到菲律賓，目前紐西蘭已要求南韓取消金男的外交豁免權並遣送回紐國受審。（路透）

    2020-08-03 13:36:05

    〔即時新聞／綜合報導〕韓國駐紐西蘭金姓副大使於2017年底派駐威靈頓領事館後，竟在3個不同場合性騷當地男性職員，東窗事發後他於2018年2月接受南韓外交部調查並否認了所有指控，最後僅減薪1個月就被調派到菲律賓，目前紐西蘭已要求南韓取消金男的外交豁免權並遣送回紐國受審。

    《韓國先驅報》報導，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）日前與南韓總統文在寅通話時，特別談到了金姓副大使性騷案，在兩國領導人交談中提到這類事情相當罕見，電話裡阿爾登直截了當地表達失望之意，因為韓國不願撤除金男的外交豁免也不讓警方調查。

    紐西蘭副總理兼外交部長皮特斯（Winston Peters）呼籲韓國政府一起合作，讓金男脫離外交豁免權的保護，「如果他真的如他所說的如此清白，那麼他可以回來並接受紐西蘭的司法程序。」

    南韓政府官員則否認他們以外交豁免權保護金男，但強調是否要回去紐西蘭接受調查全看金男自己的意願，至於最後是不是會走上引渡這條路，韓國外交部則透露紐西蘭目前還尚未要求進行引渡。

    據了解，在男職員提出申訴後，紐西蘭警方隨即展開了調查，威靈頓地方法院更於2018年2月28日發布金男逮捕令，但對方已經離開了威靈頓，假如他在此案當中被判有罪，最高將面臨最高7年有期徒刑。

    紐西蘭當地媒體透露，韓國領事館方面一直不願和警方合作，不僅不讓警方入內檢查大使館，也拒絕交出監視器錄像。

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