台南某國小教師疑偷拍學生收押 教育局：最重解聘終身不得任教

國小老師涉嫌偷拍小學生裙底，台南市教育局表示，已依法停職並啟動調查，一旦查證屬實，最重解聘，通報全國不適任教育人員，終身不得任教。示意圖。（資料照）

2025/03/20 10:41

〔記者劉婉君／台南報導〕台南某國小老師涉嫌偷拍小學生裙底遭收押案，台南市教育局表示，已依法停職並啟動調查，一旦查證屬實，最重解聘，通報全國不適任教育人員，終身不得任教。

教育局表示，12日接獲家防中心通知該師疑似使用手機偷拍學生後，即刻通知校方於當日啟動校內危機處理機制，完成校安通報並啟動校園性別事件調查程序。隔日該師遭檢調單位聲押，校方立刻召開教評會暫時停聘，以杜絕其接觸學童的機會。

請繼續往下閱讀...

教育局指出，已要求校方積極配合檢警調查，且性平會儘速完成後續調查結果，如屬實情節重大，必依法解聘且終身不得擔任教育人員，並移請社會局，依兒童及少年福利與權益保障法相關規定予以裁罰。

另外，為妥善保全證據並積極調查有無其他潛在受害者，教育局得知的當天也指示學校將該師所使用的公務3C設備上鎖保存，送交檢調單位併同調查；同時利用反針孔偵測設備全面巡檢校園，針對廁所及班級活動場域加強查驗，目前確認未發現有裝設任何偷拍設備。

校方亦針對該師任教的相關班級學生，展開性平入班宣導及問卷調查，以確認有無其他受害人，並指派輔導教師提供學生必要輔導與協助。

教育局指出，該師為初任教師，2023年8月於該所學校任教。重申性平零容忍是市府既定政策，後續一定會秉持「不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查，屬實即重懲」的原則迅速處理，並同步啟動學生保護及輔導機制，以確保校園安全。

經通報全國不適任教師人員系統，全國學校及補習班、法務部相關人員都有資料庫架接，依規定各教育單位在聘任新進人員時，都可以身分證字號查詢，每年也會查詢4次，一旦發現名列其中，就會立即解聘。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法