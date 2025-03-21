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    紐時稱馬斯克聽取美中開戰「絕密簡報」 川普PO文駁斥

    特斯拉執行長馬斯克。（路透）

    特斯拉執行長馬斯克。（路透）

    2025/03/21 20:06

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》等媒體指出，特斯拉執行長馬斯克今（21日）將前往五角大廈，聽取有關中美兩國可能發生戰爭的「絕密簡報」，但美國總統川普發文駁斥了《紐約時報》的說法，更指控《紐約時報》的報導是「假新聞」（Fake News）。

    綜合外媒報導，據《紐約時報》指出，馬斯克今日將前往國防部，聽取關於美國與中國開戰的軍事計劃簡報，內容包括海軍戰術等等。

    這樁新聞由《紐約時報》率先報導，後續《華爾街日報》（The Wall Street Journal）與《華盛頓郵報》（Washington Post）也跟進。

    美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）證實，馬斯克週五的確會造訪五角大廈，但這場「非正式會議」的重點在於創新與效率，而不是「絕密的中國戰爭計畫」。

    馬斯克發文回應赫格塞思，「多年來我已經去過五角大廈許多次。那棟建築對我來說不陌生」。

    川普在他的社群平台PO文反駁，「假新聞又來了，這次是邁向失敗的《紐約時報》。他們說，馬斯克會到五角大廈，聽取任何可能『與中國開戰』相關的簡報，這是錯的。」

    川普接續指出：「多荒謬阿，中國議題甚至不會被提起或討論。失去信譽的媒體捏造出這種謊言，這是多麼可恥。總之，這個故事完全是假的！」

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