紐時稱馬斯克聽取美中開戰「絕密簡報」 川普PO文駁斥

2025/03/21 20:06

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕《紐約時報》等媒體指出,特斯拉執行長馬斯克今(21日)將前往五角大廈,聽取有關中美兩國可能發生戰爭的「絕密簡報」,但美國總統川普發文駁斥了《紐約時報》的說法,更指控《紐約時報》的報導是「假新聞」(Fake News)。

綜合外媒報導,據《紐約時報》指出,馬斯克今日將前往國防部,聽取關於美國與中國開戰的軍事計劃簡報,內容包括海軍戰術等等。

這樁新聞由《紐約時報》率先報導,後續《華爾街日報》(The Wall Street Journal)與《華盛頓郵報》(Washington Post)也跟進。

美國國防部長赫格塞思(Pete Hegseth)證實,馬斯克週五的確會造訪五角大廈,但這場「非正式會議」的重點在於創新與效率,而不是「絕密的中國戰爭計畫」。

馬斯克發文回應赫格塞思,「多年來我已經去過五角大廈許多次。那棟建築對我來說不陌生」。

川普在他的社群平台PO文反駁,「假新聞又來了,這次是邁向失敗的《紐約時報》。他們說,馬斯克會到五角大廈,聽取任何可能『與中國開戰』相關的簡報,這是錯的。」

川普接續指出:「多荒謬阿,中國議題甚至不會被提起或討論。失去信譽的媒體捏造出這種謊言,這是多麼可恥。總之,這個故事完全是假的!」

Exactly.



Also, I’ve been to the Pentagon many times over many years. Not my first time in the building.