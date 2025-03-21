影像曝光！花蓮車站小黃暴衝撞4人 如推骨牌瞬間成煉獄

小黃衝進台鐵花蓮車站圍牆，司機傷重、到院前失去生命跡象，被撞的機車騎士倒地，車子零件碎落一地。（記者游太郎攝）

2025/03/21 20:00

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵花蓮車站今天傍晚5點半發生小黃計程車暴衝，警方晚間調出車站監視器，發現計程車從國聯一路左轉國聯四路進入花蓮車站前，先後撞倒機車及行人，第2輛被撞的機車，還被計程車往前推了10幾公尺，到花圃才停下，畫面驚悚。

今天傍晚下班時間，花蓮車站前小黃暴衝撞到4人受傷，監視器畫面顯示，有如計程車撞活靶、推倒骨牌，相當驚悚。傷勢最重的69歲的林姓小黃駕駛為職業駕駛，計程車車頭撞到車站圍牆後車頭全毀，他則被夾在車內，救護車到場將人送醫，可惜到院前已經失去呼吸心跳。

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警方調查，第一個被撞的64歲孫姓男子，載58歲太太黃婦到車站搭車，機車還沒騎到車站，就被後方計程車司機高速撞上，造成孫男胸部跟腿部骨裂、黃婦身體右側擦傷。

第2輛被撞的24歲吳姓機車騎士，則是準備到車站搭車返家，被撞到後連人帶車被往前推了10幾公尺，機車全毀零件噴飛，全身多處擦挫傷、頸部不適及胸悶，被撞後一度昏迷，目前恢復意識；另一位經過的28歲陳姓男子，也是準備搭火車回家，卻被計程車撞到右腿骨折。

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