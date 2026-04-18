雙媽會落空！大甲媽已到台中大肚 白沙屯媽祖12點進台中龍井

大甲媽祖的鑾轎，今天上午8點40分進入台中龍井，目前正在大肚區，吸引眾多信徒隨行。（記者陳建志翻攝）

白沙屯媽祖到北港進香的行程一路急行軍，昨晚駐駕彰化縣溪湖福安宮，今天凌晨4點起駕後北上，約今天中午12點左右從彰化縣伸港鄉進入台中市龍井區，而昨天深夜起駕的「大甲媽」遶境，今天上午8點40分也進入龍井區，一路往大肚前進，雙媽沿途都吸引眾多信眾隨行，外界關心是否出現「雙媽會」？警方從雙方鑾轎目前行進的路線研判，應該碰不到。

白沙屯媽祖回鑾，今天凌晨4點從彰化縣溪湖福安宮起駕，沿著員鹿路經過埔鹽鄉、福興鄉後進入鹿港鎮、伸港鄉，「粉紅超跑」一路急行軍，吸引大批信眾隨行，白沙屯媽祖鑾轎今天中午12點左右，沿台17線跨越烏溪，從彰化縣伸港鄉，已進入台中龍井區。

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另外，「大甲媽」遶境昨晚起駕後，連夜一路從大甲經梧棲、沙鹿，今天上午8點40分左右從沙鹿進入台中龍井烏日分局轄區，烏日分局長謝博賢率領同仁接駕，接棒執行鑾轎安維勤務，共投入警、民力220人次，實施安全維護及沿線交通疏導勤務。

「大甲媽」的鑾轎今天上午沿著沙田路，一路從龍井區進入大肚區，沿途吸引眾多信徒隨行、膜拜，預計下午將會經過大度橋進入彰化縣。

外界期待是否會出現雙媽會？警方從白沙屯媽祖目前持續沿台61線下方平面道路北上，而大甲媽則持續沿沙田路往彰化前進，「雙媽會」今年恐落空。

白沙屯媽祖鑾轎，今天中午12點左右從台17線跨越烏溪，從彰化縣伸港鄉，正式進入台中龍井區。（擷取自白沙屯媽祖影音）

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