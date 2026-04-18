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    首頁 > 國際

    查扣量創日本最大量紀錄！台女涉走私4公斤喪屍煙彈羽田機場被逮

    2026/04/18 13:53 即時新聞／綜合報導
    日本東京羽田機場海關，破獲台灣女子試圖走私4公斤依托咪酯入境的案件。（圖擷自日本稅關臉書）

    日本東京羽田機場海關，破獲台灣女子試圖走私4公斤依托咪酯入境的案件。（圖擷自日本稅關臉書）

    日本東京都警視廳今（18日）表示，來自台灣、自稱在餐廳打工的50歲劉姓女子，16日從泰國飛抵羽田機場時，因試圖攜帶4公斤的依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）結晶粉末入境被捕，創下日本破獲喪屍煙彈走私案的最大量紀錄。

    綜合日媒報導，東京稅關羽田稅關分署職員，發現台灣劉姓女子用來打包衣物的行李箱底部設有暗格，裡面藏著4包裝滿依托咪酯粉末的拉鍊袋。劉女則否認自己試圖走私毒品，指稱這個行李箱是在台灣向朋友借的，不知道藏有依托咪酯。

    不過，警方仍將劉女視為《醫療品醫療機器法》現行犯當場逮捕，目前懷疑是國際販毒集團藉由劉女之手，試圖將依托咪酯走私到日本販售。

    依托咪酯原本是麻醉藥物，但在全球都有濫用情況，尤其是在年輕人之中，由於吸食後可能引發四肢抽搐，因此又被稱為喪屍煙彈，並會造成意識不清、呼吸困難等危險症狀。日本厚生勞動省去年5月將依托咪酯列為指定藥物，非醫療目的不得進口、使用、持有。

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