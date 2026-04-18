邊丟好消息邊嗆伊朗 川普：未達成協議恐結束停火、一定要拿到濃縮鈾

川普17日要搭乘專機返回華府途中，對媒體稱若22日前未達成協議，可能會終止目前的停火，並警告可能會以「更加不友善的形式」取得伊朗的濃縮鈾庫存。（歐新社）

美伊近日暫時停火並進行談判，美國總統川普雖對一度稱雙方很快將達成協議，並稱伊朗同意移除濃縮鈾，但遭伊朗駁斥相關說法並批川普說謊。外媒最新消息指出，川普17日要搭乘專機返回華府途中，對媒體稱若22日前未達成協議，可能會終止目前的停火，並警告可能會以「更加不友善的形式」取得伊朗的濃縮鈾庫存。

川普17日前往從亞利桑那州出席活動，後續在搭乘空軍一號要返回華府途中對媒體表示，如果談判在下週三（22日）之前未能達成協議，他可能不會延長與伊朗的停火協議。川普表示，「也許我不會延長停火，這樣就會實施封鎖，不幸的是，我們不得不再次開始投擲炸彈」。外媒指這增加了美國再次採取軍事行動的可能性。

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川普還警告，美國無論如何都會取得伊朗的高濃縮鈾庫存，並稱如果未能就和平轉移伊朗核材料達成協議，美國將以「更加不友善的方式」取得伊朗的核材料。

不過在被問到移除伊朗濃縮鈾的時間表時，川普則拒絕透露具體細節，並稱「我不會給出具體時間，除非我們簽署協議。簽署協議後，我可以給出一個時間，屆時我們將與伊朗一起，共同接收這些鈾，並將它們100%帶回美國。」

針對媒體詢問是否會對通過荷姆茲海峽的船隻進行限制或收取通行費，川普則強調「絕對不會」、「不能收取通行費」。

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