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    首頁 > 政治

    我不甩「惠台」10措施 傳北京動員台灣7大公協會表態

    2026/04/18 12:06 記者鍾麗華／台北報導
    中共台辦在「鄭習會」後宣布10項所謂「惠台措施」。（美聯社檔案照）

    中共台辦在「鄭習會」後宣布10項所謂「惠台措施」。（美聯社檔案照）

    「鄭習會」後，中國公佈10項對台措施，我政府無懼中國施壓，已表態不開放兩岸直航航點等「惠台」措施。據了解，在對岸的施壓下，全國商業總會理事長許舒博20日上午10時將召開以「產業界對大陸近期惠台政策措施之看法」為題的記者會，並動員旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等7大公協會代表出面表態，藉此向政府施壓。

    陸委會多次強調，中共在「鄭習會」後，12日公布10項促進兩岸交流合作政策，有強烈「促統、促融」的政治前提，本質上是「舊瓶裝舊酒」，完全稱不上是「惠台」，更像是「害台」，根本是極度廉價的騙局，顯示中共已「黔驢技窮」。對台10項措施其實就是把在野黨當成棋子，企圖達到統戰與分化台灣的目的。

    中國宣布「惠台」10項措施，其中包含推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，中國「海峽兩岸航空運輸交流委員會」15日指出，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。行政院說，政府一向樂見兩岸進行健康有序的交流，但現階段兩岸直航的實際需求沒有想像中的高。

    陸委會表示，中方民航聯繫管道4月7日，即致函我方訴求全面恢復兩岸空中客運航點，其時間點顯然係配合「國共會談」及中共宣布10項涉台措施，意在施壓我政府。事實上，中方基於政治及統戰考量，已多次來函呼籲全面恢復兩岸空中客運直航。而現有航點和運量已足敷需求，尚無立即開放迫切需要。

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