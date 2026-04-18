高虹安稱慈雲路多座空橋有不一樣風景 錢康明酸：竹科人塞車多「風景」看

新竹市長高虹安發文稱慈雲路多一座空橋，有不一樣風景。但遭錢康明酸是給竹科人塞車多個「風景」。（新竹市府提供）

新竹市長高虹安今天一早發文稱「你發現了嗎？慈雲路上，有了不一樣的風景」，原來是承諾2025年慈雲路全區12座空橋要完工的政見跳票後，慈雲路首座跨埔頂三路的空橋正進行主體對接工程。前文化局長錢康明也發文酸高虹安到未完工的空橋工地擺拍，再放兩張電腦示意圖，「不一樣的風景」就算完工了嗎？更諷空橋不是給車走，這座空橋未來是給竹科人塞車塞在慈雲路上看的「風景」。

新竹市府今天發布新聞稿稱跨越關埔地區慈雲路主幹道的「慈雲空橋」17日夜間完成第二次鋼構吊裝，主橋體成功跨越道路全面對接到定位。高虹安今天前往了解主橋體吊裝情形，目前進行中的慈雲空橋會銜接四大住商社區，並橫跨慈雲路，因慈雲路是通往竹科的必經重要道路，這幾天採夜間封閉車道方式施工。目前主橋體已安全跨越慈雲路並全面定位。後續將進行空橋裝修、機電工程及周遭景觀工程等工項，預計6月底完工，做為串聯關埔地區學區、住宅區與商圈的空橋人行空間。

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對高虹安發文稱慈雲路有不一樣的風景，錢康明說，高虹安一貫的繼續騙，不意外！但市民的眼睛瞎了嗎？高虹安到未完工的空橋工地擺拍，放兩張電腦示意圖，「不一樣的風景就算完工了嗎？」，空橋不是給車走的，慈雲路當然會繼續塞車，酸高虹安為塞車的市民蓋不一樣的風景（空橋）。

有網友留言慈雲空橋的高度低，除阻礙視覺天際線，也很有壓迫感，且空橋串接的住宅區2樓根本沒什麼商家，不懂為何要花了數億經費蓋效益不大且慈雲路一樣塞車的空橋？

新竹市長高虹安發文稱慈雲路多一座空橋，有不一樣風景。圖為空橋夜間施工封閉車道情形。（新竹市府提供）

新竹市長高虹安發文稱慈雲路多一座空橋，有不一樣風景。但遭錢康明酸是給竹科人塞車多個「風景」。（新竹市府提供）

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