蘇巧慧過人記性嚇壞作家！「孟買春秋」揭私下細膩面 網讚：好溫暖

臉書粉專「孟買春秋」、作家喬伊斯今PO出她與蘇巧慧合照。（圖擷自孟買春秋臉書粉專）

年底大選逐步加溫中，綠營議員紛紛曬出與民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧的形象照。對此，經營臉書粉專「孟買春秋」、作家喬伊斯今也PO出她與蘇巧慧合照，強調她沒有參與競選，接著感性分享她與立委蘇巧慧接觸的過往點滴，直言蘇巧慧及其團隊展現出的「細膩與誠實」，決定破例發出合照力挺，並高喊「我是新北人，全家票都給她！」

喬伊斯今日於臉書發文指出，她回憶多年前「孟買春秋」原始臉書粉專算是小有名聲，追蹤人數差點達10萬。當時曾在國慶日發文想要漁夫帽紀念品，蘇巧慧辦公室事後聯繫並寄送，且幕僚直言是「多餘的」才寄出，而非特別喬出來給她，故便欣然接受，收到包裹發現隨附1張字跡工整的手寫卡片、署名巧慧，當喬伊斯發文讚嘆蘇巧慧字美時，蘇巧慧則主動留言澄清「是幕僚寫的」，不敢居功的態度使人印象深刻。

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喬伊斯透露，昨天（17日）淡江大橋開放步行，她在橋上看見正與民眾合照的蘇巧慧，「我等了一陣子人少了才上前自我介紹，我們素未謀面」，且「孟買春秋」粉專已遭下架2次，目前第3個流量不如以往。

然而，蘇巧慧還記得當年是哪位幕僚與喬伊斯聯繫，過人記性讓喬伊斯驚呼「下巴快掉下來」，並隨口說和她研究傳播的妹妹在一個媒體場合見過面，請她繼續加油，期待她當市長。此外，2人合照時她隨口提了一句「不想出現在社群上」，蘇巧慧當場交代幕僚「這張不要用」，隨後便被等著拍照的群眾拉走了。

沒想到，蘇巧慧遠在美國的妹妹昨晚睡前竟傳來訊息表示，姊姊特別交代要將照片私下傳給她。喬伊斯直言「除了過人的記性，讓我驚訝的是這種細膩」，一個每天要跟幾百人握手的參選人，仍記著一句不要放在社群上，體現出團隊的嚴謹與對分際的堅持。

喬伊斯透露，「蘇巧慧說出那句這張不要用時是非常一般的口氣，好像在說你好一樣，而幕僚記得了，就像她記得哪個幕僚寫字真好看，不會當成是她的。不論是她自己記得或是幕僚幫她記住，這個團隊把一件很小的事放在心上，嚴肅看待。」

喬伊斯直言，蘇巧慧在立法委員任內的政績，在此不再復述。她認為很棒的是細心體貼，顯然對幕僚很好才留得住優秀人才，是可以信任的團隊，和那些牛鬼蛇神作威作福的不一樣。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「喜歡水獺媽媽」、「讓人覺得好溫暖！巧慧加油！」、「她真的都記得，一次路上遇到而已，以前沒見過她本人，她突然開始跟我閒聊問我住哪，我說某個建築物後面公廟那邊，她竟然直接說『喔~OO里嘛！』，整個新北市有多大啊，這是隨意靠提示就馬上能回答的？她真的是平常有在耕耘地方的人，用心又好低調」。

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