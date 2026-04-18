知名「31冰淇淋」吃到大蟲腳！店員竟回「再挖一球」...業者道歉

有網友發文表示，在台北市中山區知名連鎖冰淇淋店「31冰淇淋」兌換生日禮，食用時竟發現蟲腳。（取自31冰淇淋粉專）

有網友發文抱怨，在台北市中山區知名連鎖冰淇淋店「31冰淇淋」兌換生日禮券，食用時竟發現蟲腳。馬上反映後，店員竟回：「我再幫你重挖一球。」當場即拒絕並要求退費。對此，業者致歉說，第一時間立刻展開內部調查，並採取包含立即報廢顧客反映口味之該桶冰淇淋在內的4點處理措施，最後也向顧客致歉。

網友昨日在Threads上PO文表示，當天使用生日兌換券並加點一球冰淇淋，吃到一半突然在其中一種口味的冰裡看到大大蟲腳，看起來還不只一隻，向門市反映後，店員竟回：「我再幫你重挖一球。」原PO傻眼喊：「我心想這樣不是還是從同一個框框裡面挖出來的嗎......當下就拒絕並要求退費，且生日券沒辦法退回了。」

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文章PO出後引發網友熱議，更有網友質疑店員第一時間處理方式喊：「處理方式竟然是重挖一球，誰敢吃啊？」

對此，「31冰淇淋」在臉書粉專發文致歉，表示已經第一時間展開內部調查，將有疑慮的產品下架報廢；另外將全額退款、退回生日兌換券，此外還將提供額外致歉補償。

另外，公司已經聯繫第三方消毒公司進行全店地毯式深層消毒。最後，總部已下令全台門市即刻執行「清檢專案」。要求所有夥伴在「開店、整冰、挖冰、補冰」等四大關鍵環節，必須落實目視檢查，確認產品狀態百分之百無異物，方可提供給顧客。

「31冰淇淋」表示：「此次事件對我們是極大的警示。我們虛心接受所有批評與指教，並以最負責任的態度完成整頓調整，重新贏回大眾的信任。」最後也再次對受影響顧客致上最深歉意。

對此事件，台北市衛生局表示，已派員前往門市，依食品衛生規範準則進行稽查，發現沒有如廁後應洗手標示、無法出具人員健康檢查及教育訓練紀錄等缺失，要求限期改善，否則依違反「食品安全衛生管理法」處新台幣6萬到2億元罰鍰。

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