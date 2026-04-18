超扯！淡江大橋開放行人體驗 民眾驚聞「中國廣播」

淡江大橋即將在5月通車，新北市政府昨天在橋上舉辦「淡水八里、橋見未來」活動，第一次開放市民上橋，卻傳出橋上播放中國語音廣播。（資料照）

淡江大橋即將在5月通車，新北市政府昨天在橋上舉辦「淡水八里、橋見未來」活動，首度開放市民上橋。新北市長侯友宜、國民黨與民進黨新北市長參選人李四川與蘇巧慧都到場，場面一片和諧。沒想到有網友在社群發文表示在橋上聽見突兀的「中國腔調」廣播，他將影片PO出後，引發網友批評，直呼：「還以為到中國風景區了」。新北市議員鄭宇恩指出，此為淡水區公所委外廠商以AI合成製作，她也痛批，「只能說『將帥無能，累死三軍』。」

一名參與淡江大橋活動的網友，昨日在Threads上發文表示，上橋後，耳邊傳來突兀的「支語廣播」，根據影片可聽到一道中國腔調的女聲喊著：「橋上禁飲食、整潔零瑕疵、拉基（指垃圾）不落地、文明好素質......」等，甚至有些詞語因中國腔調太重，根本聽不懂。

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貼文一出，不少網友直呼：「太誇張」、「新北市太扯了」、「還以為到中國風景區」。鄭宇恩則表示，已經在了解是哪個單位放置的設備。

鄭宇恩今日在Threads上發文更新進度，她表示，該中國腔調音檔經確認是淡水區公所委外廠商以AI合成製作。她痛批，淡江大橋相關活動繼「活動報名方式髮夾彎」、「大合照字卡錯置」之後再一次失誤，「辦給淡水、八里在地鄉親參與的活動，廣播內容讓台灣人清楚易懂的很難嗎？」

鄭宇恩指出，淡江大橋是地方期待已久的重要建設，相關活動更應該要展現專業。種種失誤，對參與活動的市民來說，就是一種不夠用心。她無奈表示，請區公所檢討這類的話，已經說到無力，再說也只是基層要寫報告，只能說「將帥無能，累死三軍」。

對此，新北市民政局回應，這音檔是委外廠商為求效率，利用AI合成，未來會嚴格要求。

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