翡翠水庫喊每度電14.6元！林秉宥怒批蔣萬安：最貪婪噁心嘴臉

圖為翡翠水庫。（翡翠水庫管理局提供）

台電與台北市翡翠水庫管理局針對翡翠水庫發電收益近期出現爭議，新北市議員林秉宥對此重砲轟擊，指控「蔣萬安市府的翡翠水庫管理局跟台電要求加收耗水費，是我看過最貪婪的，最噁心的嘴臉」。

林秉宥於臉書發文，翡翠水庫全區在新北市，週邊的新北市民為了維持用水乾淨，犧牲了自己安全住居的權利，數十年來國民黨執政的新北市政府不敢保護自己新北市民的權益，從周錫瑋到侯友宜，無人敢吭一聲，甘為附庸，已經令人感到不齒。

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林秉宥指出，現在蔣萬安變本加厲，還要台電加價購買翡翠水庫的水力發電，真是噁心，翡翠水庫是極其少數台北市（嚴格來說是新北市）自己可以發的電，佔台北市用電大概1％而已；換句話說，台北市有99％的用電都是別的縣市供應，而台北市借用新北市場地發的那1％電，還好意思跟台電說要漲價？

林秉宥直呼，「我台北市要用的電，你台電只能賣市價，但你台電跟我買電，我台北市要收台電一度14.6塊！要收也是我們新北市收才對吧？！莫名其妙的蔣萬安！」

林秉宥怒轟，「台北市已經擁有全台灣最多的資源，首長卻整天想著還要從新北市剝削，從國營事業掠奪；反應的是台北市首長坐擁龐大行政資源卻不懂善用，『吃碗內看碗外』的貪得無厭，無知又無恥！」

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新北市議員林秉宥。（資料照）

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