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    首頁 > 政治

    座談會從故鄉鶯歌出發 蘇巧慧：需要更大台機器給市民更好照顧

    2026/04/18 12:03 記者黃子暘／新北報導
    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與黨籍市議員參選人將陸續舉辦座談會，今（18）日市議員卓冠廷鶯歌座談會打頭陣登場。（記者黃子暘攝）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與黨籍市議員參選人將陸續舉辦座談會，今（18）日市議員卓冠廷鶯歌座談會打頭陣登場。（記者黃子暘攝）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧與黨籍市議員參選人將陸續舉辦座談會，今（18）日市議員卓冠廷鶯歌座談會打頭陣登場。蘇巧慧說，首場座談會從故鄉鶯歌出發，她與「新北隊」在鶯歌爭取鳳鳴簡易車站、鶯歌車站手扶梯、東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程等建設，「立委可以做的已經緊繃了」，她需要更大台機器提供市民更多照顧，盼鶯歌支持當地栽培的蘇巧慧當市長。

    蘇巧慧說，參加選戰655天以來，已啟動第二輪掃市場行程與各區座談會，首場座談會則從故鄉鶯歌出發，許多民調顯示她與對手平手，這就是鶯歌各世代鄉親給她的底氣。她細數鶯歌自己與各里里長合作推動的成績，展現與在地緊密的連結，接著話鋒一轉表示，10年立委任內，立委能做的已緊繃，她希望有更大的機器可運用市政資源決定都市計畫、醫療、圖書館、停車場等資源挹注，提供市民更好的照顧。

    蘇巧慧指出，鶯歌年輕人越來越多，鶯歌工商有精湛金工、木工技藝，還有奧運金牌拳擊選手林郁婷，盼鄉親支持讓「鶯歌再出一次金牌」，讓新北隊用創新觀念開創新時代。

    卓冠廷也細數自己的成績表示，在市議員任內從未有一天懈怠，積極服務土城、樹林、三峽、鶯歌鄉親，與蘇巧慧共同爭取鶯歌國中人行道圍牆改善、二橋國小外牆翻新與停車場改善、迎賓大道人行環境改善，他也爭取公八公園立體停車場建置，接下來盼鄉親支持蘇巧慧做市長，以便順利推動尖山國中立體停車場等民生建設。

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