男子獨登合歡西峰後失蹤 最後訊號在下切近合歡溪步道處

合歡山近日下了三月雪，雪況是近年來最大的，21日山上仍是冰雪世界，但有男子獨攀合歡西峰失蹤，搜救人員首日搜尋無所獲。此為示意照，與本新聞無關。（圖擷自中橫路況交通資訊站臉書粉專）

2025/03/21 20:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山近日下三月雪，山上今天還呈現冰雪世界，南投縣消防局接獲報案，陳姓男子20日獨登合歡西峰後失蹤，友人委託民宿業者報案求援，南投縣警消等搜救人員上山搜尋，由陳男手機訊號最後出現合歡溪步道下切沙壩作為為圓心，展開搜索，但到晚間仍未有所獲，人員先下撤，明早再上山搜救。

南投縣消防局今天凌晨4點多，接獲1位農場民宿業者報案指出，有名陳姓男子20日獨登合歡西峰，昨夜與朋友約定在梨山會合，但該友人一直等不到陳男，擔心陳男發生意外，因此才委託民宿業協助報案求援。

請繼續往下閱讀...

南投縣消防局調派仁愛消防分隊搜救隊員，梨山神鷹山區搜救隊、太警隊、太管處人員也一起出動，上午7點半集結出發。消防局和警方有掌握到陳男手機最後發出微弱訊息的所在地點，研判是在合歡西峰往合歡溪步道下切到攔沙壩附近，搜救人員抵達該地點，並並依其可能行走路徑搜尋，但到傍晚仍毫無所獲。晚間天色暗下後，搜救人員先下撤，檢討今天搜尋的熱點、路線，明天清晨再上山進行搜尋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法