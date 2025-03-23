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    日本呆萌小食蟻獸「爬樹賞櫻」 粉嫩畫面融化一票人

    日本一名網友分享，日前他去靜岡縣一間動物園參觀時，不僅幸運看到人氣明星小食蟻獸，還拍下牠爬到櫻花樹上一臉呆萌神情賞櫻的可愛畫面。（圖擷取自@vanity_temple 社群平台「X」）

    日本一名網友分享，日前他去靜岡縣一間動物園參觀時，不僅幸運看到人氣明星小食蟻獸，還拍下牠爬到櫻花樹上一臉呆萌神情賞櫻的可愛畫面。（圖擷取自@vanity_temple 社群平台「X」）

    2025/03/23 23:00

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著氣溫逐漸回溫，日本多地陸續迎接粉嫩櫻花，一名網友分享，日前到靜岡縣一間動物園參觀時，不僅幸運看到人氣明星小食蟻獸（ミナミコアリクイ），還拍下牠爬到櫻花樹上一臉呆萌賞櫻的可愛畫面。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「空白寺」的日本網友，本月15日分享他前往靜岡縣的伊豆動物王國（伊豆アニマルキングダム）參觀時，幸運拍下園區小食蟻獸爬到河津櫻花樹上面的畫面。從照片中可見，小食蟻獸爬上櫻花樹的枝幹後，就坐在上方一動也不動，臉上還露出一副呆萌的神情，似乎正在欣賞眼前滿滿盛開絕美櫻花。

    另據原PO透露，伊豆動物王國每年春天都會讓小食蟻獸去攀爬櫻花樹，既能散步運動，也可以讓牠們體驗賞櫻的氛圍。照片曝光後，原PO的超強好運羨煞一票網友，眾人也對這幅夢幻又可愛的畫面笑說，「太可愛了」、「原來牠會爬樹啊」、「多麼美麗的景象」、「小食蟻獸是粉紅色的」、「我還以為這是AI合成的這照片」。

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