日本呆萌小食蟻獸「爬樹賞櫻」 粉嫩畫面融化一票人
日本一名網友分享，日前他去靜岡縣一間動物園參觀時，不僅幸運看到人氣明星小食蟻獸，還拍下牠爬到櫻花樹上一臉呆萌神情賞櫻的可愛畫面。（圖擷取自@vanity_temple 社群平台「X」）
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕隨著氣溫逐漸回溫，日本多地陸續迎接粉嫩櫻花，一名網友分享，日前到靜岡縣一間動物園參觀時，不僅幸運看到人氣明星小食蟻獸（ミナミコアリクイ），還拍下牠爬到櫻花樹上一臉呆萌賞櫻的可愛畫面。
社群平台「X」（前Twitter）名為「空白寺」的日本網友，本月15日分享他前往靜岡縣的伊豆動物王國（伊豆アニマルキングダム）參觀時，幸運拍下園區小食蟻獸爬到河津櫻花樹上面的畫面。從照片中可見，小食蟻獸爬上櫻花樹的枝幹後，就坐在上方一動也不動，臉上還露出一副呆萌的神情，似乎正在欣賞眼前滿滿盛開絕美櫻花。
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另據原PO透露，伊豆動物王國每年春天都會讓小食蟻獸去攀爬櫻花樹，既能散步運動，也可以讓牠們體驗賞櫻的氛圍。照片曝光後，原PO的超強好運羨煞一票網友，眾人也對這幅夢幻又可愛的畫面笑說，「太可愛了」、「原來牠會爬樹啊」、「多麼美麗的景象」、「小食蟻獸是粉紅色的」、「我還以為這是AI合成的這照片」。
伊豆アニマルキングダムで毎年春に行われているミナミコアリクイお散歩タイムの光景です— 空白寺 （@vanity_temple） March 15, 2025
樹上で生活し花の蜜も吸うミナミコアリクイの生態を再現したすばらしい取り組みだと思います pic.twitter.com/kn62YEomtV
伊豆アニマルキングダム— 空白寺 （@vanity_temple） March 16, 2025
ミナミコアリクイの春???? pic.twitter.com/WdnIRhbuBX
Canon EOS R1+RF100-300mm f2.8L pic.twitter.com/wqp3KpAI4J— 空白寺 （@vanity_temple） March 17, 2025