週六飆26度入夜急凍！高屏空品「亮紅燈」

週六各地仍為晴到多雲的天氣，白天氣溫持續回升。（記者方賓照攝）

2025/03/21 20:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（22日）夜晚清晨受到輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭低溫10至13度，其他地區低溫14至15度，不過白天氣溫回升上看26度，西半部溫差達10度以上。

中央氣象署預報，週六各地仍為晴到多雲的天氣，白天氣溫持續回升；台灣東南部海面平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請注意。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，西半部高溫大約24至26度，東半部高溫23至24度，感受舒適到溫暖，不過夜晚清晨受到輻射冷卻影響，氣溫還是偏低，局部近山區平地會再更低一些，日夜溫差偏大，西半部溫差可以達到10度以上，早出晚歸一定要多帶件保暖衣物避免著涼。

天氣風險公司指出，週末各地高溫都有機會達25度以上，甚至下週一至三高溫，除了中北部逐漸逼近30度外，南部將有30度或以上高溫出現機會，而夜間低溫普遍落於15至20度左右，仍是較舒適或偏涼。但日夜溫差顯著，易增加呼吸道不適或感冒風險，建議適時調整衣物，以維持身體適應穩定。

紫外線指數部分，週六澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

​空氣品質方面，週六環境風場為偏東風，西半部位於背風側，清晨及夜晚垂直擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨雲林至台南地區易有局部低雲或霧影響能見度。花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，中南部零星地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

週六中部以北、宜蘭低溫10至13度，其他地區低溫14至15度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週六澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

​空氣品質方面，週六中南部零星地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法