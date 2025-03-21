台南捷運綠線可行性研究4場地方說明會 首場永康關心這些議題

台南捷運綠線可行性研究4場地方說明會，第一場今天在永康區舉辦。（記者劉婉君攝）

2025/03/21 20:57

〔記者劉婉君／台南報導〕台南捷運綠線行經安平區、舊城區到永康、歸仁，串聯藍線及深綠線，市府今（21）起展開4場可行性研究地方說明會，首站在永康區多功能活動中心舉行，吸引許多地方民意代表及民眾參與。

捷運綠線修正方案全長約17.23公里，東起歸仁區市道180線與台39線保吉路口，往西串連平實轉運站、台鐵台南車站，到安平區台南地方法院，共規劃包括6個地下車站及13座高架車架，永康歸仁段及安平段均採高架，核心市區段從小東公園至水萍塭公園永華路約4.5公里，採地下化。

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市議員郭鴻儀、李鎮國、林冠維、黃肇輝、陳秋萍、朱正軒、楊中成等人及台灣基進黨台南黨部主委吳依潔等人均出席，對於捷運延伸至永康、歸仁多表示支持，但希望以造鎮模式帶動周邊發展，同時希望機廠盡量避開人口密集區。而民眾則關心目前國會狀況是否會影響到捷運規劃，以及舊城區改為地下化，增加成本，如果潛盾工法挖到古蹟層怎麼辦？也有人建議比照藍線Y字形分岔規劃，另增1條連接至台鐵永康火車站。

交通局副局長熊萬銀說，機廠設置地點選擇的順序，將會優先找公有土地，其次為公設用地，第3則是空地或沒有開發的私人土地，機場不能離主線太遠，目前規劃的區位，是現有建物較少的，大都是農地或鐵皮工廠。

他說，沒辦法在每個地方都蓋捷運，最重要的是公車配合，未來捷運路線完成後，每個站點都會新開南北向的公車路線，讓捷運站點利用公車去串連。

規劃單位回應指出，潛盾施工在隧道段覆土至少9米以上，文化層不會那麼深，相較高架每個橋墩都要往下挖，地下結構對古蹟的破壞其實不會比較高。

熊萬銀說，收集民眾意見後會納入檢討，預計下半年將修正成果交交中央審議，爭取核定。

後續還有3場地方說明會，27日在中西區南美里活動中心、4月1日在安平區華平里活動中心、4月8日在東區太子文旅3樓，YouTube交通局新聞頻道也會同步直播。

台南捷運綠線修正方案全長約17.23公里，東起歸仁區市道180線與台39線保吉路口，西至安平區台南地方法院。（台南市交通局提供）

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