汐東線動土》稱柯文哲曾譏「盲腸線」 張錦豪批黃國昌還有臉來

捷運汐東線昨（20日）動土，新北市長侯友宜、民眾黨立委黃國昌等人均出席。（新北市捷運局提供）

2025/03/21 20:26

〔記者黃子暘／新北報導〕地方期盼23年的捷運汐東線昨（20日）動土，新北市長侯友宜、民眾黨立委黃國昌等人均出席。新北市議員張錦豪今日批評表示，國民黨拿捷運來騙票，「之前不斷假開工、不斷動土典禮」，請市府履行諾言如期完工；他還說，前民眾黨主席柯文哲在台北市長任內曾譏民汐線是「盲腸線」，「黃國昌還有臉來現場」。

新北市議員張錦豪說，從前新北市長朱立倫到現任的侯友宜，「捷運始終都是國民黨拿來騙票的工具」，自2013年起一直假開工，「這次是第5次開工典禮了」，國民黨籍立委廖先翔一直在推動板南線延伸，卻也不斷被新北市府「打臉」，等到如今終於等到汐東線標出動土，呼籲市府履行2032年完工通車的承諾，他會在議會全力監督，交通黑暗期也應配套免費跳蛙公車，方便市民通勤台北。

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張錦豪批評，「民眾黨柯文哲環評愛送不送擋了11年，口出惡言（盲腸線、等我有空），黃國昌還有臉來現場」。

針對板南線延伸汐止議題，張錦豪分析，在維持班距的前提下，板南線勢必要加車，列車進入汐止後，在現行規劃下，無空間可再增設置儲車軌或橫渡線供列車調度折返，而板南線、汐東線控制、通訊系統不一樣，汐東線社后機廠容量與系統是否可共用也要再評估，如果影響汐東線進度造成通車延後，也可能衍生得標廠商要求契約變更或違約求償情事發生；他認為，板南線延伸勢必影響汐東線，也要慎重評估財務效益與時間耗費、只會越來越貴的工程造價。

捷運局說，開工動土典禮是國內工程祈求平安順利的重要傳統習俗，相關工程都是為了盡早解決捷運施工障礙，如新社后橋是全國首座「跨河捷運共構橋」，橋體結構已預留軌道底座及鋼架，讓汐東線主體工程能直接進行軌道及附屬設施施工，避免2次施工影響交通，還提供同興路通行的便利性。

捷運局指出，2023年12月28日汐東線要徑工程先行開工，除了排除主體工程障礙，也解決地方淹水及吉林街路幅不足等問題，目前進度已接近37%；汐東線屬重大建設，去年12月19日為統包工程簽約重大里程碑，接續今年3月20日汐東線統包工程開工動土，捷運局正努力一步步讓汐止捷運夢想實現，象徵「中央地方齊力合作」成果的展現。

記者已向黃國昌辦公室尋求回應，但截至更新，黃國昌方面仍未回應。

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