港泛民派師法哈維爾抗爭 盼突破中國鐵幕

捷克前總統哈維爾（本報資料照）

2020-08-03 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府實施「港區國安法」月餘來，至少已有十六人被捕、六人遭通緝，對民主派的打擊一波接一波。英國衛報旗下「觀察家報」（The Observer）二日指出，由於環境日漸惡劣，民主派人士將師法冷戰時期「東方集團」的異議人士，在巨大「鐵幕」下，靈活地爭取自由和民主。

港府恐設法增加更多親中票源

在香港特首林鄭月娥宣布延後立法會選舉後，未來一年可能出現「臨時立法會」，但民主派普遍對於是否留任舉棋不定。社運出身的現任立法會議員朱凱迪指稱，港府在此期間可能會修改選舉條例，開放長住中國的港人投票，並設法增加更多親中票源，甚至進一步分化、削弱民主派，因此民主派應思考在體制外可否有所作為？民主黨主席胡志偉表示，若現任議員延任，但民主派失去三分之一否決權，則留任意義不大，應「齊上齊下」。

請繼續往下閱讀...

衛報指出，民主派政治人物和逆權人士雖矢言繼續為自由和民主奮鬥，但也很清楚必須改弦易轍，尤其處在艱難的現實狀況中，內部的團結性更是備受考驗。公民黨黨魁兼立法會議員楊岳橋指出，民主派私下都笑稱「歡迎來到二○四七年」，但大家心知肚明「這個冬天會很長」。人在英國的前「香港眾志」創黨主席羅冠聰，被通緝後宣布與家人斷絕聯繫，也深知對付異議者家人、迫使他們退縮，是中共慣用手段。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授、前立法會議員陳家洛指出，港區國安法如同「柏林圍牆」，港人在一夕之間變成「俘虜」，港人必須重新思考有關政治、公民社會和整體生活方式的應對策略。在美蘇冷戰時期的「鐵幕」下，對抗共產極權的「東方集團」國家異議人士，如捷克前總統哈維爾（Vaclav Havel），即為效法對象。民主黨前主席劉慧卿強調，面對殘暴政權，若不聰明應對，可能幾個月就被抓、被消失了，「我們必須有打持久戰的智慧」。

曾出版「抗議之城」一書的作家和香港金融律師戴安通（Antony Dapiran）指出，即使傳統政治宣傳管道行不通，港人卻能透過街頭藝術、影片拍攝等方式抗爭，這種繼續表達自我的企圖，正與冷戰時期扛起反抗大旗的東歐詩人、電影導演和藝術家如出一轍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法