外師注意！中國將加強對外國教師思想管理 擬建社會信用評分制度

中國教育部欲針對外籍教師擬定《外籍教師聘任和管理辦法》，管理外國教師的言行，形同中國現行的社會信用評分制度。（歐新社示意圖）

2020-08-03 15:49:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國今年和多國關係緊張，衝突對立屢傳。自「港區國安法」強行上路後，在中、港、澳地區的外籍人士言論受限，人人自危。不料，中國教育部在上個月21日發布公告，擬立《外籍教師聘任和管理辦法》向各界徵稿，表示將建立針對外籍教師的「信用記錄制度」，形同中國國內現行的「社會信用評分」，並嚴禁傳教。有近期出境的外籍教師向媒體表示，當局已開始審查上課教材，收緊言論、學術自由。

綜合媒體報導，中國教育部在7月21日於官網發布公告，內容表示將針對外籍教師擬定一套「信用記錄制度」，除規定教師應具備教學技能和教育資質，身心應當健康、品行良好，「無犯罪記錄」、傳染性疾病和精神障礙史。也強調「外籍教師應當遵守中國法律法規」、「遵守教育與宗教相分離的原則」，並說其「所實施的教學內容應當符合中國的教育方針和教學基本要求，不得損害中國的國家主權、安全、榮譽和社會公共利益」。

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雖然目前《外籍教師聘任和管理辦法》仍在公開徵稿階段，但有近期離開中國的外籍教師透露，過去中國政府就要求初任外國教師必須接受有關中國憲法和法規的20個小時的思想訓練，嚴禁「非法從事宗教教育」，但自從2018年底，當局清查全國的「非法外籍教師」和提升中國人民的愛國思想教育後，管理力道就逐漸收緊，而近期各地政府開始要求校方須提供教材「審查」，禁止在教室提起「敏感話題」。

除了缺乏學術自由外，專家也警告，在中外國老師在簽證、就業合約、醫療保險和租賃方面沒有足夠的法律保護，也有過來人強調，簽訂合約時須注意中、英文合約的內容是否完全相同，或是即便合約合乎法律，但在當地也可能因法律漏洞，無法強制執行。

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