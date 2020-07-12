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    自導自演？香港「藍絲」大叔鬧場民主派初選 旁人都笑場

    今日就有「藍絲」（香港建制派支持者）到投票站現場謾罵鬼叫，更意圖與群眾起衝突，過程中卻一度倒地抱頭裝哭，讓現場圍觀群眾看得目瞪口呆。（圖擷取自臉書＿徐子見 Andy Chui）

    今日就有「藍絲」（香港建制派支持者）到投票站現場謾罵鬼叫，更意圖與群眾起衝突，過程中卻一度倒地抱頭裝哭，讓現場圍觀群眾看得目瞪口呆。（圖擷取自臉書＿徐子見 Andy Chui）

    2020-07-12 20:37:58

    〔即時新聞／綜合報導〕今日是香港民主派舉行立法會選舉初選的第二天，有不畏當局強權打壓的市民赴投票站投票，但也有有心人士意圖鬧場生事。今日就有「藍絲」（香港建制派支持者）到投票站現場謾罵鬼叫，更企圖與群眾起衝突，過程中卻一度倒地抱頭裝哭，讓現場圍觀群眾看得目瞪口呆。

    競選立法會初選的現任香港區議會議員徐子見，今日與另一名區議會議員陳榮泰，一同在小西灣本灣區設置初選服務站。期間，有藍絲到場意圖生事，與群眾起衝突，但所幸全程皆被錄影存證。影片中，戴著淺紫色口罩的藍絲大叔，在現場不斷粗口謾罵、推擠現場工作人員，被圍觀群眾頻頻回以噓聲，更斥責他「不戴好口罩很缺德」，而後，該名藍絲大叔更與圍觀群眾起口角，意圖挑釁惹事，氣燄相當囂張。

    在另一則影片中，到了1分30秒左右，藍絲大叔在無人碰觸的情況下，突然倒地，並且賴在地上，持續抱頭裝哭、鬼吼鬼叫，疑似是沒發現在他發揮演技的同時，站在他後方的直播人員已將全程錄影下來。

    而後，藍絲大叔疑似是發現無人理會他的「自導自演」，便坐起來指罵身穿白衣的區議會議員陳榮泰傷害、欺負他，發現誣賴還是不奏效後，藍絲大叔才總算自討無趣地站起身來。對此，勸退他「不要搞事」的陳榮泰也忍不住笑出聲。

    影片曝光後，網友笑喊，「咁嘅（這般）演技，簡直可以角逐奧斯卡添啦！」、「邊度跌到就邊度起番身（從哪裡跌倒就從哪裡爬起來）」、「咁好戲！（真好戲！）」、「藍絲蠢到笑咗！」、「果然真係（是）人一藍，腦便殘」、「繼承偉大祖國（指中國）嘅（的）技能」。

    相關影片請見

    藍絲大叔（左）意圖與現場群眾發生衝突，被白衣志工（右）阻攔。（圖擷取自臉書＿徐子見 Andy Chui）

    藍絲大叔（左）意圖與現場群眾發生衝突，被白衣志工（右）阻攔。（圖擷取自臉書＿徐子見 Andy Chui）

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