華爾街日報：以色列奇襲伊朗 凸顯兩大宿敵實力差距

以色列26日成功突破伊朗防空系統，對伊朗軍事設施造成嚴重打擊。（法新社）

2024/10/28 18:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華爾街日報》27日分析，以色列和伊朗過去數十年來一直間接交戰，但最近的衝突使兩國展開一場遠距離的直接交戰，以國明顯佔上風，成功打擊伊朗最先進的防空系統，導致伊朗暴露在更高的軍事風險中，不得不耗費大量資源重新建立防禦能力。

美以兩國官員指出，以國26日空襲伊朗3省軍事設施，成功摧毀3組俄羅斯提供的S-300防空系統，並擊中另一組S-300，加上今年4月擊中位於納坦茲核設施附近的S-300，可能已讓伊朗的S-300系統皆無法使用。

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S-300是前蘇聯設計的防空系統，現用於防禦飛機、無人機、巡弋飛彈和彈道飛彈等。俄國在2016年向伊朗提供S-300系統，雖然伊朗一直尋求取得更先進的S-400系統，但西方官員表示，目前沒有證據顯示德黑蘭已收到任何系統。

數十年來，伊以兩國一直間接交戰，伊朗透過武裝及訓練民兵來騷擾及威脅以國等敵人，藉此讓衝突遠離本國；以國則透過破壞及暗殺行動阻撓伊朗核計畫，同時打擊敘利亞等伊朗代理人來施壓伊朗。近來，兩國陷入遠距離的直接交戰，而雙方的表現大相逕庭。

伊朗在今年4月和10月對以發動攻擊，每次發射數百枚飛彈，但僅零星地突破以國的防空系統。反之，以國兩度展現打擊伊朗敏感目標的能力，且武器幾乎沒有被攔截。例如，以國在4月擊中防空雷達，而26日的攻擊更派出最先進、擅長躲避雷達偵測的F-35戰機。

以軍發言人哈加里26日聲稱，以國目前在伊朗上空擁有「更廣泛的行動自由」，暗示已有能力飛越伊朗領空。

美國海軍研究學院的伊朗軍事專家奧斯托瓦（Afshon Ostovar）表示，以國能夠襲擊伊朗最先進的防空系統和最敏感的軍事設施，意義非常重大，「伊朗的防空系統經不起先進的打擊能力，不足以保護伊朗領空免受裝備更精良的對手攻擊，尤其是以國」。他認為，這些防空系統不易替換，以國可能已成功為未來的打擊掃除更多障礙。

華府智庫「華盛頓近東政策研究所」伊朗軍事問題資深研究員納迪米（Farzin Nadimi）進一步指出，伊朗身為軍工國家，軍事目標極多，接下來不得不反覆檢討，並耗費鉅資採購能夠防範新威脅的大量防空系統。

此外，相較於以國的軍事實力大多仰賴美國支援，伊朗主要依靠本國技術發展，以及俄國和中國的支持。然而，伊朗最近在以國攻擊中暴露的弱點，讓外界開始質疑德黑蘭與莫斯科和北京結盟的侷限性。

以色列權威智庫「國家安全研究所」（INSS）資深研究員齊姆特（Raz Zimmt）解釋，中俄都與沙烏地阿拉伯等伊朗競爭對手建立戰略關係，俄國與以國在敘利亞有共同利益，而中國有一半的能源從中東進口，更願意平息中東衝突，因此除了協助德黑蘭規避美國制裁外，一直不願向其提供軍事援助。

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