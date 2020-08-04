什麼都被禁但還能靠美食來抗爭！ 黃之鋒籲港人支持黃色經濟圈

黃之鋒今日曬出他烹飪「黃店」推出的懶人料理包的成果，並呼籲港人支持黃色經濟圈。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

2020-08-04 21:43:32

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法的實施以及港府針對反送中示威者的濫訴，一步一步縮窄了港人追求民主法治的抗爭空間。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒指出，即便如此，港人仍能採取成本低、無壓力卻有效的行動，也就是購買「黃店」（支持泛民派的香港店家）的商品。

黃之鋒今（4）日分享他的下廚經驗，並介紹即使如他一般的廚藝門外漢，數年來皆不曾下廚，也能端得出有模有樣的菜色。而烹飪秘訣就在於他採用了連續4年獲得米其林推薦的義大利菜餐廳「Involtini Italian cuisine」所推出的懶人料理包。照片中，燒春雞、野菇湯，以及義大利寬麵，看起來相當金黃可口。

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對此，黃之鋒表示，今日介紹黃店的料理包是因為，即使香港現況受到各種侷限，包含港版國安法針對社會議題的倡議設置了種種限制，港府大量起訴示威者收窄了街頭抗爭的空間，還有港府藉疫情之故取消選舉，但這些都不意味著港人就只能「翹埋雙手」（交叉雙手抱胸，指置身事外），放棄行動、束手就縛！

黃之鋒表示，支持黃色經濟圈很重要，比起上街抗爭，支持黃店的行動相較而言不會有什麼額外的成本與壓力，而這也是泛民派支持者至今仍然可以輕易辦到的支援行動。

黃之鋒。（彭博）

黃之鋒（左）與香港建制派支持者（右）對峙。（法新社）

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