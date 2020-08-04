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    批讓中共操縱選舉 黃之鋒反對在中國大灣區設「境外投票站」

    針對香港特首林鄭月娥意圖推動「境外投票」，在中國珠江口的大灣區設立投票站，多名被DQ（取消參選資格）的前香港眾志秘書長黃之鋒（左1）、區議員岑敖暉以及現任議員朱凱廸（中）等人發起連署，反對在大灣區設置投票站。（法新社）

    針對香港特首林鄭月娥意圖推動「境外投票」，在中國珠江口的大灣區設立投票站，多名被DQ（取消參選資格）的前香港眾志秘書長黃之鋒（左1）、區議員岑敖暉以及現任議員朱凱廸（中）等人發起連署，反對在大灣區設置投票站。（法新社）

    2020-08-04 18:41:55

    〔即時新聞／綜合報導〕港府藉疫情惡化為由宣布立法會改選延後一年後，香港特首林鄭月娥更意圖推動「境外投票」，在中國珠江口的大灣區設立投票站。對此，多名被DQ（取消參選資格）的前香港眾志秘書長黃之鋒、區議員岑敖暉以及現任議員朱凱廸等人發起連署反對在大灣區設置投票站，批評形同黑廂作業，「奉上港人之民主選舉予中共操縱」。

    針對林鄭月娥所提出，在中國廣東省所規劃的都會區「粵港澳大灣區」推行「境外投票」的構想，黃之鋒等人在臉書發出連署聲明。聲明指出，港府以便利居住中國境內港人投票為由，計劃在大灣區設立票站，這做法等同讓中共操縱選舉，妨礙選舉公正。

    聲明質疑，未來香港若在大灣區設置票站，中國各個強力部門、國安機構會否介入，選舉過程是否不受中共干預，「中共血淋淋的往績實在令人不敢恭維」。目前香港選舉設有監察投票代理人（監投人）、監察點票代理人（監點人），以便候選人團隊監察，就票站運作、問題選票等提出異議；「但在港版國安法實施、中共直轄的大灣區之下，相信民主派人士勢必無法入境，甚至一入境就要面臨拘禁，更加遑論行使監察權利」。

    聲明強調，現時港府大肆剝奪參選資格、延期選舉，若「連投票票站亦斷送中共」，民主自治願景將「全然淪喪」，即使難以確定香港未來是否仍然有選舉，「但不論如何，我們都反對於大灣區設立票站，將港人選票送中沾污」。

    黃之鋒臉書全文

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