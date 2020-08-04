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    哆啦A夢18禁同人漫畫作者「被道歉」 黃之鋒：無異於寫下悔過書

    黃之鋒表示，「禾野男孩」遭舉報後可能無法再創作，但他更擔心的是「禾野男孩」會不會遭遇不測或被判刑。（法新社）

    黃之鋒表示，「禾野男孩」遭舉報後可能無法再創作，但他更擔心的是「禾野男孩」會不會遭遇不測或被判刑。（法新社）

    2020-08-04 14:14:08

    〔即時新聞／綜合報導〕中國插畫家「禾野男孩」以日本動畫《哆啦A夢》為題材所創作的同人漫畫作品《哆啦AV夢》，近日在台港各大社群媒體瘋傳，更在台灣被許多網友製作成迷因梗圖，不過因為作品本身帶有18禁及同志元素，「禾野男孩」微博帳號遭到中國網友舉報停權。前香港眾志秘書長黃之鋒在臉書提到，他看完《哆啦AV夢》之後「頭有點痛」，不過「禾野男孩」在網路上「被道歉」，無異於寫下一封悔過書。

    黃之鋒在臉書提到，相信有不少網友都已經看過《哆啦AV夢》，內容相當獵奇精彩，有著不言而喻的喜感，但他看完以後「頭有點痛」，不過「禾野男孩」的微博卻被檢舉，遭到中國政府的網路審查，黃之鋒認為，此事源於中國政府嚴禁網路傳播同志議題，結果導致作者要發聲明，這無異於是寫下悔過書。

    黃之鋒表示，未來「禾野男孩」可能無法再創作，但他更擔心的是「禾野男孩」會不會遭遇不測或是被檢調判刑，畢竟筆名「天一」的中國同性戀小說作者在前年被中共政權以「製作、販賣淫穢物品牟利罪」判處10年半有期徒刑。黃之鋒強調，面對白色恐怖不單單只是政治權利的問題，創作自由和資訊自由也會受到全面限制，但大家的應對態度，不應該是要避而不談，而是要更加聲援被清算的創作人。

    黃之鋒指出，若中共政權要以哆啦A夢同人漫畫檢控禾野男孩，那倒不如玉石俱焚，把所有哆啦A夢動畫在中國下架，畢竟他也希望公開提醒中國政府，哆啦A夢曾在動畫中以胖虎和小夫的組合暗喻六四坦克人，就看看若是中共當局下架所有哆啦A夢動畫、要求中國所有電視台停播時，微博網友會責怪禾野男孩還是中共當局，誰會承受更大的網路輿論壓力。

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