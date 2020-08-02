為捍衛香港而受中共壓逼 黃之鋒：我們都是香港人

前香港眾志秘書長黃之鋒表示，不論身在何處，凡是與香港處境相同，因捍衛香港而受中共壓迫的人們，皆是香港人。（圖擷取自臉書＿黃之鋒 Joshua Wong）

2020-08-02 23:46:29

〔即時新聞／綜合報導〕近來美國2位資深國會議員發表聯合聲明，嚴厲譴責中國跨境壓制異議人士，並對港府下此決策深感不安，聲明中更宣布「今天，我們都是香港人」。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒表示，不論身在何處，凡是與香港處境相同，因捍衛香港而受中共壓迫的人們，皆是香港人。

香港政府7月31日向羅冠聰、陳家駒、劉康、鄭文傑、朱牧民及黃台仰6名「逃往海外的亂港份子」發布通緝令，罪名是觸犯國安法，其中，朱牧民還是美國公民，已經移民25年。

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根據《美國之音》1日報導，美國眾議院外交委員會主席、民主黨議員恩格爾（Eliot Engel）和參議院外交委員會民主黨資深議員梅南德茲（Robert Menendez）發表聯合聲明，如果北京以為這樣就能夠讓那些支持自由、民主、人權與法治的人們噤聲，那就完全錯了，「今天，我們都是香港人」。

聲明指出，2人對香港政府的這個決定深感不安，因為他們對1位在香港居住20多年的美國公民發布外通緝令，並稱這種行動只會進一步損害中國的國際信譽。

對此，黃之鋒2日晚間在臉書發文表示：「香港人的共同身份，代表的不只限於居於香港，講廣東話、用繁體字，相信民主自由價值的人們，更代表著不論身處何方，因著捍衛香港而受中共壓逼的人們。我們都是香港人。」

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