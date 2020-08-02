炸裂小粉紅玻璃心！奇異博士比出「五大訴求、缺一不可」手勢

日本人氣扭蛋公司GOOD SMILE COMPANY推出賣座電影《復仇者聯盟4：終局之戰》系列扭蛋新作「奇異博士款」。（圖擷取自微博＿goodsmile上海 ）

2020-08-02 20:28:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本人氣扭蛋公司GOOD SMILE COMPANY推出賣座電影《復仇者聯盟4：終局之戰》系列扭蛋新作「奇異博士款」。對此，前「香港眾志」秘書長黃之鋒指出，奇異博士比著「五大訴求、缺一不可」手勢，讓大批網友笑喊，現在黃之鋒害中國人沒漫威電影看了。

由日本扭蛋製作公司GOOD SMILE COMPANY發行的人氣系列扭蛋「黏土人（ねんどろいど）」《復仇者聯盟4：終局之戰》，日前推出新作「奇異博士」款，共有3種表情，分別是「普通臉」、「咬牙臉」，以及「1400萬605分之1機率臉」，預計將在今年12月發售。

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消息一出，迅速在微博上引起中國網民興奮熱議，「為什麼覺得好可愛」、「救命，想衝」、「有1的手型，棒」。然而，大批中國網民卻沒發現，「1400萬605分之1機率臉」的奇異博士，恰巧比著「五一手勢」。

對此，黃之鋒特別改以簡體中文在臉書發文，反串笑喊，「奇異博士舉起香港黑暴派的五一手勢是什麼意思？漫威是不是要出來說明一下，這樣對得起中國的同胞嗎？」

貼文一出，網友笑翻，「你這樣的玩法，玻璃心會忙不過來」、「你又搞到人家無marvel看⋯情何以堪⋯」。

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